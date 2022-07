Si no pueden…

Es muy complicado sacar adelante un país en crisis, como el nuestro, cuando quienes recibieron la confianza del voto no son capaces de enfrentar la realidad. La evaden, se esconden, se auto engañan diciéndose y diciéndonos que todo “va muy bien” y estamos en “una tierra de oportunidades” (¿les cobrarán por hacerles esas frasecitas?).

Escuchamos a un Presidente (es el puesto oficial) que pide que desaparezcan la Estatua de la Libertad porque van a procesar al francés Julián Assange, acusado de divulgar documentos secretos que podrían descubrir crímenes de guerra. Además de lo ridícula que es la petición, cómo entender que lo solicite López Obrador, el mismo que arremete contra Loret de Mola por publicar los lujos de José Ramón y el dinero que recibieron “Martinazo” y Pío.

El señor se empeña en asegurar que el crimen está bajo control mientras hay ejecuciones una tras otra por todo el País. Se indigna porque hablan de su hijo menor, pero él se lanzó contra el hijo de Felipe Calderón, cuando era adolescente (el hijo de Calderón, no el Peje). Tan mala una cosa como la otra.

Y llegamos a Sonora, una tierra en la que francamente no se ven las oportunidades. El Gobernador carece de la más remota idea de lo que debe hacerse y prefiere irse a Estados Unidos a hablar de sostenibilidad (la demagogia como recurso sí se le da), justo cuando en San Carlos ejecutan a una mujer emprendedora y en Caborca reina el caos adentro de una iglesia mientras unos “generadores de violencia” arremeten contra otro empresario.

Erró en el nombramiento de María Dolores del Río como secretaria de Seguridad, pero no lo va a aceptar porque este “gober” tiene ADN priista ochentero y esos personajes “jamás se equivocaban”. Si alguien fracasaba en un puesto o se excedía con su corrupción, decían que había presentado su renuncia y le daban algo mejor.

Perteneció a ese PRI que nos guió a la gran crisis de los ochenta y culminó con la catástrofe del 95, después del “error de diciembre”. Ese PRI nefasto perdió el control del Congreso en el 97 y fue expulsado de Los Pinos en el 2000. Hoy están repitiendo esa historia, pero sin oficio. Avientan al inodoro la realidad Si no pueden… y mejor se van de viaje (literal y figurativamente).

No, Alfonso Durazo, las cosas no van bien por más que lo repitas cada martes en las “mañaneras 4TS”. No hay dinero para inversiones y, aunque lo hubiera, estamos rodeados por la inseguridad con un Gobierno rebasado, impotente e ineficiente. Debería darles pena ese recurso desesperado de maquillar la realidad con términos ridículos. Orgullosamente anuncian que detienen a cuatro y nunca dicen que se les escaparon 324. Hacen un boletín para presumir que decomisaron ¡Una Pistola! (Aplausos de pie, por favor).

Están “reinventando” el idioma. Tienen miedo de llamar a las cosas por su nombre y esa es la peor de las señales que un Gobierno puede enviar. En sicología se le conoce como desrealización y es una afección seria. Los criminales, dicen, deben ser llamados generadores de violencia y los choques, fricciones (jajajaja). Ok, pues, les vamos a ayudar para que no batallen en la búsqueda de términos.

Esta es nuestra propuesta del Nuevo Diccionario para Engañar al Pueblo, Edición 4TSonora: Secuestradores: Guardadores temporales de personas. Rateros: Acumuladores de riqueza ajena. Tiradores de Droga: Vendedores de Viajes Astrales. Drogadictos: Compradores de Viajes Astrales. Asaltantes: Recolectores de dinero sin acuerdo previo. Extorsionadores: Recolectores de dinero con métodos ortodoxos. Pistola: Artefacto ruidoso que puede generar violencia. AK-47: Artefacto MUY ruidoso que puede generar violencia. Metralleta: Artefacto ruidoso, ruidoso, ruidoso que puede generar violencia. Gabinete: Ineptos con sueldo, que poseen las palancas adecuadas.

Perdón, el último “se me chispoteó”. Bórrenlo de las evidencias, diría un juez. Conclusión.

- Es momento de volver a recordar las palabras lanzadas por el empresario Alejandro Martí, después del asesinato de su hijo adolescente, Fernando: Si no pueden, ¡renuncien!

LINCHAMIENTO

“Alito” Moreno seguramente es un truhán, no un señor (aprovechemos los memes de Julio, pues), pero no es el momento para esa persecución.

En política se debe respetar el “timing” y lo que han hecho contra este bribón es, a todas luces, un linchamiento mediático en represalia por no alinearse con los deseos del emperador.

¿Acaso se enteraron de sus trapacerías hasta después de que votó en contra de la Reforma Eléctrica? Malo el cuento. Y, para despistar, salen con la vacilada de que irán contra Peña Nieto. Aaaajá, les creemos.

Periodista sonorense, con 40 años de experiencia. Nieman Fellow ‘99, por la Universidad Harvard.Ganador del premio SIP opinión en 2008. Correo martineholguin@ gmail.com