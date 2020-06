Se pasó el semáforo, señor…

Primer acto: El Presidente anuncia que “derrotamos” al coronavirus. Segundo acto: Hugo López-Gatell anuncia que todo el País está en “semáforo rojo” porque vivimos los días de más contagios y ya pasamos de los 10 mil 100 fallecidos. Somos el séptimo lugar mundial en ese rubro. Tercer acto: El Presidente decide pasarse el semáforo y se va de gira terrestre al Sur del País. Después de más de 20 horas en carretera, el lunes amanece en Cancún.

El nombre de la obra es irrelevante. El mensaje es bizarro. Mientras lanzan la pelota de las consecuencias del coronavirus a los estados, el primer mandatario decide salir a la calle sin cubrebocas, sin usar el gel, sin guardar la famosa distancia, en una gira completamente innecesaria.

¿No se supone que cuando hablaba de Cuarta Transformación eso representaba un rompimiento con las formas políticas de las últimas décadas? Ir a dar el banderazo de inicio a una obra hecha con el dinero de los mexicanos es demagogia, la misma farsa que nos han recetado los presidentes anteriores. Aquí algunas reflexiones:

1.- El Presidente no debería estar de gira. Las horas perdidas en carretera podría invertirlas en reuniones estratégicas que ofrezcan algo de rumbo para cuando pase la pandemia (si es que pasa).

2.- No es lógico hacer una reapertura de nuevas actividades esenciales en el momento en que se acumulan más muertes y casos confirmados en el País. Podríamos preguntar: ¿Los viajes del Presidente y “banderazos” de obras también son actividades esenciales?

3.- ¿A qué hora de qué día tiene planeado hacer una reunión (virtual o presencial) con los 32 jefes de Gobierno estatales?

4.- ¿Por qué AMLO se pasa en rojo ese “semáforo” que con tanto orgullo presentó?

5.- Sigo sin entender la necesidad de esos “arranques de obras”. No he sabido de empresarios que hagan un gran evento el día que inician la construcción del que será su nuevo negocio. Cuando lo inauguran sí se justifica, y eso por razones de mercadotecnia.

Es el colmo del doble discurso. Las autoridades sanitarias federales ordenan seguir el confinamiento en las 32 entidades y quien debería poner el ejemplo sale de viaje toda la semana y sin los protocolos mínimos de protección.

Trump en su laberinto

Y mientras acá tratamos de entender esto de la “nueva normalidad que no es normal”, en Estados Unidos las protestas por el asesinato de George Floyd, en Minnesota, van a la alza. Donald Trump decidió declarar un toque de queda en Washington y parece que es el principio de su fin.

El problema de fondo es el inocultable racismo que todavía prevalece, pero a los políticos se les dificulta entender los mensajes reales del pueblo. En lugar de analizar, tomar decisiones efectivas, se van al camino fácil de las soluciones de corto plazo. Hay protestas en todo el País y en varios lugares de Europa y Canadá.

Como acostumbran los populistas, Trump decidió culpar a la prensa y a las “fuerzas oscuras” (su versión sajona de la mafia del poder), en lugar de analizar la situación, identificarse con quienes se sienten agraviados y dar un mensaje de esperanza a la nación.

Difícilmente se va a recuperar de este momento y lo más seguro es que, en noviembre, los norteamericanos se decidan a votar por un hombre sensato, con experiencia y mejor preparado como parece ser el demócrata Joe Biden.

Nuevo jefe

En Sonora se reventó el hilo y hay nuevo comisario general de la Policía Estatal. El anterior se fue “por motivos personales” y llega el capitán Alfonso Novoa Novoa. Se encuentra con una situación complicada, un estado donde el crimen ha ido subiendo y requiere de acciones estratégicas efectivas.

Por el bien del Estado deseo que le vaya muy bien en su encargo, aunque sea por un año y tres meses. Combatir a los criminales no es un asunto sencillo, pero se convierte ahora en su obligación y tendrá que rendir buenos resultados en un plazo no tan largo. Será importante la coordinación con las fuerzas federales, pero con la claridad de que se trata de un asunto estatal que afecta a los sonorenses.

Las referencias indican que es un hombre con experiencia y el perfil para el cargo. En los próximos días seguramente hará público su plan de acción y un compromiso traducido en resultados tangibles. Como diría Neil Armstrong: Buena suerte, Mr. Novoa.