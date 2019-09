A ver, voy a descubrir el hilo negro en esta colaboración, estamos en la fecha del primer informe de los presidentes municipales en Sonora.

Salvo Hermosillo, hay claras muestras de que los alcaldes de Morena están saliendo más de lo mismo... en el mejor de los casos. Pero hay peores casos, del mismo partido.

Se trata, desde mi punto de vista, de que quienes mandan en ese partido hagan un análisis interno, un ejercicio de autocrítica y una evaluación seria de qué harán con esos alcaldes y cómo le harán para que en las próximas elecciones consigan mejores perfiles que los actuales.

A mí no me interesa que Morena fracase electoralmente, de hecho todo indica que eso no va a suceder.

Hoy las encuestas más recientes siguen mostrando la fuerza que este partido mantiene en Sonora y que lo pone puntero en las mediciones rumbo al 2021.

Justamente por eso es que me parece que deben los "morenos" hacer un ejercicio realista y autocrítico porque todo indica que van a seguir ganando muchas posiciones y no pueden darse el lujo de darle la candidatura a cualquiera, como sí lo hicieron en algunos lamentables casos.

Desde enfrente, panistas y priistas ven cómo ese partido sostiene una mayoría que hoy envidian, aunque antes la tuvieron.

Aunque también ven que no están sabiendo administrar la confianza que les dieron.

Pero lo pueden hacer, es cosa de que sepan dónde están parados.

CÉLIDA DEBATE

Le decía, el caso de Hermosillo se anda salvando de ese saldo negativo, porque aquí la alcaldesa Célida López Cárdenas es una habilidosa operadora de su propia carrera política, operativa, buena para debatir y talachera.

Porque no se trata de ocultar las broncas que hay en Hermosillo, sino se entrarle a resolverlas y mantener orden y control del Gobierno.

Justamente hoy tendrá un interesante ejercicio en los foros de Televisa Sonora, que servirán de escenario para que la alcaldesa capitalina debata con varios ciudadanos sobre el primer año de su Gobierno.

Vale la pena verlo y analizarlo.

LOS RETOS DE CPA

Ayer la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano reconocía en una entrevista que uno de sus principales retos es la inseguridad... primer paso para resolver un problema: Reconocer que existe.

Pero no podrá sola, requiere de los esfuerzos de los municipios y la Federación para regresar la calma a municipios como Guaymas, Empalme, Cajeme, San Luis Río Colorado, Hermosillo y otros en donde las bandas criminales siembran el miedo.

Tiene otro reto: Ablandar al Gobierno federal para que le suelte más recursos en el presupuesto del próximo año, que igual que este viene raquítico y no cubre la mayoría de los proyectos del Gobierno estatal.

En este caso, los diputados federales por Sonora, todos de Morena, le están quedando a deber mucho a sus representados.

No han gestionado, no han defendido, no se han coordinado, realmente no han hecho nada para que a nuestro Estado se le deje de castigar de esa forma con el presupuesto... y no lo harán.

Traen ellos otros temas, tampoco malos, pero este del presupuesto es importante y no lo están abordando como deberían.

OTRA VEZ EMPALME

Vimos un video donde un hombre era asesinado dentro de un restaurante cuando en la mesa de al lado había niños.

Nos asustamos, indignamos y enojamos por el riesgo que esos pequeños habían corrido.

Esta semana ese límite se ha rebasado. En Empalme un ataque a una casa acabó con la vida de un niño de 7 años.

Ya de plano, no sabe uno ni qué decir.