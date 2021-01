Ricardo, Alfonso y Ernesto

Ya hoy se registra Ernesto Gándara como precandidato del PRI a la gubernatura de Sonora; empieza a cerrarse el capítulo de las definiciones en ese terreno.

Este mismo fin de semana se supone que las dirigencias del PRD y del PAN harán públicas sus decisiones de llevar al ex alcalde de Hermosillo como candidato común al Gobierno del Estado.

Definidos pues Ricardo Bours Castelo por Movimiento Ciudadano, Alfonso Durazo y EGC por sus respectivas alianzas partidistas.

Además no olvidemos que habrá también alianzas no registradas ante las autoridades electorales, pero sí de facto en torno a estos dos últimos candidatos definidos, aunque no registrados aún.

Al menos Panal, PT, PVEM, Redes Sociales Progresistas llevarán a Durazo.

PAN, PRD, PRI y la agrupación política impulsada por la CTM de Javier Villarreal irán con Ernesto.

Ya los cetemistas presumieron en sus redes sociales ayer viernes la reunión virtual que tuvieron con “El Borrego”.

Por ello les he venido diciendo de esa guerra de alianzas que se anticipa y en la que veremos irrumpiendo al empresario cajemense Bours Castelo buscando el tercio mayor. Dará varias sorpresas.

Ya hay demasiadas señales de que Ana Gabriela Guevara se sumará pronto a la figura de Durazo, porque no es mala ella para negociar y las condiciones que puso ya le fueron cumplidas.

Por cierto, el Instituto Nacional Electoral le ordenó ayer a Morena retirar tres versiones de spots de radio y televisión en donde se promociona la imagen del ex secretario de Seguridad federal, toda vez que ya está muy claro que será el candidato por ese partido y no es necesaria una comunicación de ese tipo, que se consideraría campaña anticipada.

Aunque se aclara que el asunto de fondo lo va a resolver el tribunal electoral.

No tengo duda de que los asesores de Durazo sabían que estaban jugando en la línea, no es la primera vez que vemos estrategias de ese tipo, para que en lo que son peras o manzanas, la figura y el nombre del candidato se posicione en la mente del electorado.

Son movimientos calculados y en el último de los casos no pasaría de una tarjeta amarilla, que bien vale la pena porque el beneficio es mayor que el costo.

No son improvisados los equipos que rodean a estas tres figuras, por eso estas campañas son, en mi opinión, de pronósticos reservados.

Cada quien conoce perfectamente sus alcances y limitaciones, aunque públicamente no las reconozcan.

Pero en sus acciones pueden verse con facilidad qué es lo que les sobra y qué es lo que les falta.

Ricardo va por un partido y una imagen fresca, sin la estructura suficiente aún, con la ventaja de ofrecer algo novedoso (se supone que mejor), se posiciona entre los jóvenes gracias a su campaña en redes sociales sobre todo. El antecedente en el Gobierno, aunque no inmediato, es positivo. Es recordado como un buen alcalde.

Alfonso trae el bagaje de su larga carrera en el ejercicio público, la aún rentable imagen de Morena, la posibilidad de algo distinto (se supone que mejor), aunque le hagan falta varias vueltas más al Estado porque si bien su carrera es sólida, ésta se ha desarrollado en el Centro del País. De ahí esos spots que ordenó retirar el INE.

Ernesto ya le ha dado varias vueltas s Sonora, ha sido ya precandidato a la gubernatura, senador de la República y alcalde de Hermosillo. Goza de una buena imagen y una carrera sólida. Deberá convencer de que ofrece algo distinto (se supone que mejor) a lo que nos han dado los gobiernos del PRI y del PAN que hemos tenido en Sonora y que ahora lo llevarán como su candidato común.

Muchos personajes que estarán rodeando a los aquí referidos, son viejos conocidos de la política local y nacional, creo que eso no se lo deberían reprochar ninguno, porque en todo caso gozan o adolecen de lo mismo, depende de cómo lo quieran ustedes ver.

¡Feliz 2021!

Sergio Valle, titular del noticiero nocturno de Televisa Hermosillo.

Sergio Valle

Correo: sergio_valle70@outlook.com

Twitter: @sergiovallep