Ribereños contarán con seguro de vida

Guaymas.- El 100% de los pescadores ribereños contarán con un seguro de vida de 120 mil pesos a partir de este año, anunció la presidenta de la cooperativa, Alianza de Pescadores de Guaymas, Manuela Ojeda Amador.

La líder pesquera en Guaymas informó que todavía no se publican las reglas de operación de este programa que beneficiará a más 4 mil hombres de mar en Sonora, pero ya es un hecho que todos tendrán un seguro de vida.

Señaló que los representantes de las cooperativas pagarán una prima de aproximadamente mil 700 pesos por año a una empresa aseguradora para que los pescadores del sector social de bahía tengan derecho al seguro de vida.

“Todavía no ha quedado firme esto, pero ya casi es una realidad y estamos muy contentos porque los pescadores de ribera van a estar protegidos durante sus labores de trabajo en el mar, son 120 mil pesos y a lo mejor algunos piensan que no es mucho, pero antes no tenían nada”, comentó.