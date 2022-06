Respuestas a un lector

Con referencia a mi columna anterior, recibí este correo de Jorge, un lector: “Leyendo tu columna del día de hoy, martes 21 de junio, veo el comentario de las compras de patrullas nuevas por parte del Ayuntamiento de Hermosillo.

Tienes que decirles que no se ocupan patrullas nuevas, se necesitan policías honrados. Así anden en avión van a seguir siendo ratas y corruptos, nos guste o no. Acuérdate, o no se si sepas, que realmente el problema de ratas y tiradero de drogas existe porque realmente ellos protegen a esos trabajadores y así les den patrullas nuevas no va a haber absolutamente ningún cambio.

Y si tenemos a servidores públicos, en este caso al presidente municipal, que no ve esa gran realidad vamos a seguir igual o peor de jodi... El Presidente de la República de plano ya no sirvió para nada y el inservible del Gobernador si sigue con su lengua de pura bla bla bla, también 6 años a la basura. Ustedes desgraciadamente necesitan tener más hue… para decirles con la pluma lo que muchos no podemos hacer en una columna o en una radio. Deben decirles que no sirven para nada y a María Dolores del Río que no la friegue (cambié esta palabra) y que mejor renuncie la señora inservible, que tenga vergüenza, que no nomás por un cheque nos lleve la fregada (otra vez cambié la palabra que empieza con ch) a todos los que pagamos impuestos. Y también, por esta misma columna, decirle a los soldados que no la frieguen, que se pongan las pilas y se pongan a trabajar, porque hasta el respeto se les va a perder a ellos, que son hasta ahorita los más ‘derechos’”.

Aquí va mi respuesta a Jorge:

1.- No estoy de acuerdo cuando dices que todos los periodistas tenemos miedo, algunos hablamos de frente y analizamos lo que vemos.

2.- Creo que Toño Astiazarán es muy consciente de lo que tiene en sus manos, por supuesto debe conocer de la corrupción en la Policía y por algo se debe empezar. Equiparlos es un gran logro, sobre todo con esas patrullas eléctricas. Tienes razón en que de nada va a servir si no le entran de lleno a la corrupción que históricamente ha existido en las policías mexicanas. Ese es un tema que queda en manos del comisario Manuel Emilio Hoyos.

3.- Desafortunadamente AMLO está perdido. Sigue culpando al pasado de las miserias del presente. Ni el crimen contra los sacerdotes y el guía de turistas en Chihuahua es capaz de aceptar y confrontar. Prefiere tirarse al piso porque en redes sociales critican a su hijo menor, un hijo al que no deberían exponer públicamente si no quieren que hablen de él.

4.- Alfonso Durazo no tiene idea del compromiso que trae entre manos. Toma prestadas frases muy gastadas, como el “Sonora Profundo”, que promete arreglar y ni siquiera es capaz de solucionar el problema de abusos que cometen los yaquis en la carretera. Sí, Sonora es un Estado fallido y su gobernante no ha estado a la altura ni siquiera se anima a hacer ajustes en su gabinete y ya lleva más de nueve meses en el poder. Aceptar errores hace mejores a los gobernantes.

5.- Difícil entender a María Dolores del Río. Aceptó un puesto para el que no estaba calificada y no tiene la valentía de aceptarlo y poner la renuncia. Está en juego una trayectoria que venía bastante bien. Un niño recibe un balazo, ejecutan a cinco en Guaymas y sale con que va a poner un “arco de seguridad” para detectar armas a la entrada de San Carlos. ¿Imaginan a los malandros pasando por ahí con sus AK-47 para que se las quiten? Antes me habría reído a carcajadas. Hoy pienso que es demasiado patético para ser cierto. Y, bueno, un día de estos Durazo va a promover la consulta de revocación de mandato. Jajajaja.

EL PRI DE NUEVO

Ese muchacho Onésimo llegó al PRI y ha empeorado lo que ya estaba muy mal. Trata de “trolear” al ex dirigente Ernesto“Pato” de Lucas y este, junto con Natalia Rivera y Kitty Gutiérrez, se aparece en un evento de Movimiento Ciudadano. Es obvio que este chamaco recibe órdenes de “Alito”, pero el PRI camina firme a su extinción con esas prácticas. ¿Se va a ir el “Pato” a MC? Creo que tiene un alcance político mucho mayor que una acción simplista y reactiva.

Periodista sonorense, con 40 años de experiencia. Nieman Fellow ‘99, por la Universidad Harvard.Ganador del premio SIP opinión en 2008. Correo martineholguin@ gmail.com