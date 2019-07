Reprueban gestión de AMLO

Ocho de cada 10 mexicanos califica entre deficiente y muy deficente la gestión del presidente López Obrador en sus primeros siete meses de Gobierno (del 1 de diciembre al 1 de julio).

Apenas 1 de cada 10 considera que en sus primeros 210 días el mandatario mexicano ha maniobrado bien y muy bien; la unidad restante percibe como regular la actuación de nuevo inquilino de Palacio Nacional.

El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) considera que López Obrador llegó a su primer año de su victoria en las urnas con “claroscuros” en la economía porque subestimó la desaceleración que traerían sus políticas de austeridad.

El menor dinamismo económico ya tiene efectos en los sectores productivos estratégicos como: La construcción, industria y el comercio, así como en la generación de empleos. El fomento a la inversión es otro gran pendiente de la administración federal al igual que el gasto público.

Para los catedráticos del Departamento de Economía de la Unison, Joel Espejel y Francisco Cienfuegos, al término de los primeros siete meses de la Presidencia “lopezobradorista”, se han encendido los focos rojos de la economía nacional.

Apuntan que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) continúa debilitado, principalmente por el deterioro ininterrumpido del sector secundario donde la minería y la construcción se mueven en reversa. El IGAE al mes de abril subió apenas 0.3% comparado con el mismo mes de hace un año. El sector secundario baja 0.4% anual, en tanto el terciario crece 0.5% y el primario avanza1.9%.

En el indicador de la Oferta y Demanda Global (ODG) sobresale en números rojos el renglón de la formación bruta de capital fijo con un menos 3.2% al primer trimestre de año respecto a similar periodo del año pasado.

El consumo de Gobierno también está a la baja; de enero a marzo del año en curso retrocedió 1.3% comparado con el mismo lapso del 2018.

El Producto Interno Bruto (PIB) al primer trimestre avanzó tímidamente 0.2% anual, pero decreció en la misma proporción en marzo, respecto al mes previo.

Como por si fuera poco retroceden las notas sobre México; Fitch Ratings disminuyó la calificación sobre moneda extranjera a largo plazo y moneda local.

En este empaquetado de señales adversas, los pronósticos del PIB nacional se desinflan: JP Morgan estima que el crecimiento en 2019 no superará el 0.9%, Bank of America lo calcula en 0.7% y Barclays en 0.5%. Pero no obstante el sombrío ambiente nacional, López Obrador festejó faraónicamente en el Zócalo de la CDMX la tarde de ayer lunes.

“BOOM” INMOBILIARIO

Aunque la incertidumbre no cesa en el País, en Hermosillo el sector inmobiliario se mueve y se mueve de forma notoria.

Hace unos días les comentábamos sobre Alatorre 1122, un par de torres de 19 pisos que han empezado a construirse en la colonia Pitic y que serán los edificios más altos de Hermosillo y de todo Sonora. Esta inversión la encabezan los empresarios Ramón Preciado y Norberto Larrínaga (el creador del exclusivo complejo residencial La Joya).

Ahora, la noticia más reciente en este sector la acaban de dar los empresarios Francisco Medina Chávez y Jorge Casar Aldrete, y trata sobre un mega desarrollo que se construirá en un predio de 300 hectáreas de la familia Esqueda, al Poniente de Hermosillo.

Medina Chávez es el presidente del Consejo de Administración de Grupo FAME, poderoso consorcio con sede en Morelia, Michoacán, y cuyas subsidiarias son del ramo automotriz e inmobiliario (Grupo Altozano).

Casar Aldrete es el director general de Grupo Altozano con nueve proyectos a nivel nacional, incluyendo el de Hermosillo.

“Todo el proyecto en la capital sonorense se enmarca en un gran entorno natural, con lagos, áreas verdes y con vistas inigualables”, dijo Casar Aldrete en la presentación de Altozano Hermosillo el pasado sábado ante unos mil asistentes que se congregaron en una carpa instalada en la zona central del nuevo desarrollo.

Luis Ávila es el encargado directo del proyecto Altozano “El nuevo Hermosillo”.

Avalando el arranque del desarrollo estuvieron la gobernadora Claudia Pavlovich y la presidenta de Hermosillo, Célida López. En la zona de invitados especiales se les vio a los miembros de la familia Esqueda, así como a Ricardo Mazón, Ricardo Bours, Norberto Larrínaga, Javier Gándara Fernández, Héctor Monroy Zaragoza, Gabriel Zepeda, Abel Murrieta, Antonio Astiazarán, Miguel Ernesto Pompa, Jesús Alberto Cano Vélez, Gilberto Gutiérrez, entre otros.

Javier Villegas Orpinela tiene maestría por el Itesm, economista UANL y diplomado en Northwestern University. Director de la revista Correo y profesor de Economía en la Unison.

