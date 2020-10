Quinto Informe: Otros datos

No está tomado el Palacio de Gobierno; tampoco el Congreso vive días difíciles ni se exige en la calle la renuncia de algún notable funcionario; los sindicatos no tienen paralizada alguna industria, ni los agricultores han sacado sus tractores en demanda de subsidio. Los partidos políticos están ensimismados en asuntos internos. En síntesis, hay paz laboral, paz social y, hasta donde, cabe paz política.

Si se hiciera el corte de caja del estado que guarda la administración pública estatal ahora que CPA entregó su Quinto Informe, podría decirse que ése sería un logro interesante. No menor, desde luego, aunque lejos de las expectativas generadas en el 2015 cuando asumió la gubernatura en medio de la decepción que había causado la fallida alternancia panista.

Veamos algunos datos en dos temas por demás esenciales: La economía y la seguridad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública 2019 (Envipe), en Sonora la Prevalencia Delictiva (tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes) fue de casi 40 mil, cifra 13% superior al promedio nacional.

Respecto al Índice Delictivo (tasa de delitos por cada 100 mil habitantes de la población mayor de 18 años) la entidad registró cerca de 51 mil, cifra notoriamente mayor al promedio nacional, que se ubicó en 38 mil. En este indicador ocupamos el tercer lugar nacional, sólo por detrás de la CDMX y el Estado de México.

Lo preocupante es que las autoridades locales no han hecho mucho para mejorar la fuerza policiaca estatal. A mediados de este año se contaba con 930 elementos, mismos que representan un incremento de sólo 14% respecto a los existentes en 2015, nada si consideramos que la seguridad es, sino la primera, por lo menos de las tres primeras preocupaciones ciudadanas. Incomprensible que no se haya actuado en correspondencia con la gravedad de la situación.

En materia económica las cosas no pintan mejor. La actividad económica durante 2019 fue realmente desalentadora. En dos de los cuatro trimestres de ese año se obtuvieron tasas de crecimiento negativas y en los otros dos el dinamismo no fue muy favorable que digamos. No se cuenta aún con la información consolidada para todo el año, pero podría deducirse que en el mejor de los escenarios la tasa de crecimiento estaría alrededor de cero.

El único dato disponible para 2020, del primer trimestre, indica que la tasa de crecimiento del PIB alcanzó apenas 1.6% que no compensa la caída registrada en el curso de 2019. Seguramente los datos del segundo trimestre reflejarán los estragos de la pandemia y estarán en sincronía con la baja histórica que sufrió el PIB trimestral: 18%.

Donde los datos son evidentemente adversos es en el mercado laboral. En septiembre de 2020 se observó un repunte importante al registrarse por primera vez en muchos meses una recuperación de puestos de trabajo.

Sin embargo, por la caída registrada entre febrero y agosto del año en curso se advierte un auténtico desastre en materia laboral. En ese lapso se perdieron cerca de 40 mil puestos de trabajo, que representan una baja de más del 6%, cifra mayor a la contracción registrada a nivel nacional.

Es decir, los trastornos de la pandemia en Sonora fueron, hasta agosto de 2020, superiores a los del resto de la República Mexicana. Por eso no extraña el rebote de septiembre habida cuenta de que más bajo no se podía caer. Seguiremos con esta revisión de los datos en la próxima colaboración.

MORENA EN PROBLEMAS

El partido en el Gobierno tiene un par de años sin poder elegir a sus autoridades partidarias. La encuesta mandatada por el Tribunal Electoral, lejos de despejar ese conflicto, lo ha enredado más y ha dado pie a una dura confrontación interna que nadie sabe cómo se resolverá. Llama la atención que, pese a esos desencuentros, el partido fundado por AMLO mantiene la confianza del electorado.