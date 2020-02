¿Quién fue mejor shortstop Garcíaparra o Vizquel?

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- “Si por la plata baila el perro, imaginemos lo que somos capaces de hacer los humanos”… J.V.

Hoy es día del Correo. No contesto a quienes no mandan la población o la ciudad desde donde escriben. Muchas gracias.

Andrés Espina, de Maracaibo, se explica: “Mi respuesta para Juan Colmenares, de Caracas: No he dicho que odio los términos en inglés. Le pregunté a Juan Vené, su opinión con respecto a la creación de equivalentes en español de los vocablos tradicionales del beisbol. Y él piensa que la fuerza de la costumbre se ha impuesto, por lo que la Real Academia Española debería agregar a su diccionario extranjerismos para la constante evolución de nuestra lengua. Está bien. Pero prefiero que, si se pueden acuñar palabras en castellano que representen lo mismo que en otros idiomas, debería dársele prioridad al empleo de éstas. Los hispanohablantes deberíamos usar extranjerismos sólo cuando sea necesario. En el beisbol, términos como “strike”, “foul”, “fair”, “balk” no tienen traducción. Así como también hay vocablos como “pitcher”, “catcher” o “inning”, que a pesar de tener sus equivalentes en castellano, suelen ser usados como sinónimos por la prensa escrita latinoamericana, para evitar monotonía. Sugiero consultar el Diccionario de Americanismos avalado por la RAE, donde hay muchas voces del juego (castellanas e inglesas) asentadas en el idioma español”.

Gil Paredes, de Cancún, pregunta: “¿Quién fue mejor Normar Garcíaparra u Omar Vizquel?”.

Amigo Gilo: ¡Sensacionales los dos! Ahora, si requerías un buen shortstop, fino bateador y que jugara para el equipo, Garcíaparra. Si te hacía falta buena defensiva, alguien que animara al público, fildeando en las prácticas roletazos con la mano sin guante, y que apareciera en televisión doce veces diarias como ídolo Maltín Polar, Vizquel.

Nicolás Gutiérrez, de Caracas, pregunta: ¿Quiénes han bateado el ciclo o la escalera de jonrones en un juego de Grandes Ligas? Es decir, uno sin corredores en bases, otro con uno, y con dos y tres”.

Amigo Nico: No ha ocurrido. Pero Mark Whiten (Cardenales) estuvo cerca en Cincinnati, 7 de septiembre de 1993. En el primer inning con tres en bases, en el sexto y el séptimo con dos y el noveno con uno. Le falto uno con las bases desocupadas. En las ligas menores sí se dio el caso el lunes 27 de julio de 1998. El zurdo Tyrone Horne, de los Travelers de Arkansas, Liga de Texas, en San Antonio contra los Misioneros, disparó jonrón con uno en base en el primer inning, grand slam en el segundo, solitario en el quinto y con dos en el sexto. Ese juego terminó 13-4 a favor de los Travelers.

