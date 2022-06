¿Quién es “Napo”?

No impacta Napoleón Gómez Urrutia. Mire, vino a Sonora y no se da siquiera el tiempo de ir a Cananea, se mantiene en ambientes controlados y se regresa a los terrenos que sí conoce y donde sí puede tener algo de control, que es la capital del País. Allá es alguien, sin duda… pero acá no.

La presentación del libro del senador en la que participó el gobernador Alfonso Durazo hace unos días habla bien del mandatario, de su capacidad de diálogo y de tender puentes para que las cosas sucedan en el Estado que gobierna.

Pero del señor Gómez no dice nada, salvo la confirmación de lo que ya se sabe, que en su mundo es un héroe y un perseguido de un régimen que ya no existe pero del que él mismo es un saldo, una consecuencia.

Apenas regresó a la Ciudad de México y mandó a alguien a sembrarle una pregunta en su mañanera al presidente López Obrador, diciéndole que en Cananea estaban sucediendo una serie de cosas impulsadas por la empresa minera en contra de la población y de la sección sindical que él dirige.

Mentiras al fin, nada de lo que una reportera le preguntó al Presidente es cierto.

Lo que sí es cierto es que sigue haciendo uso de cuanta argucia legal encuentran sus abogados para no pagar a los trabajadores que dice que defiende, esos 55 millones de dólares que le tocaron al sindicato cuando Grupo México compró la mina.

Lo que sí es cierto es que el propio Gobierno federal, vía la secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, da seguimiento puntual a las demandas en contra de “Napo”, mismas que tarde o temprano va a perder porque justo en estos días se emitió otro laudo que lo condena a pagar incluso con intereses, lo que ya suma 110 millones de dólares. Si tanto relajo había en Cananea, pues hubiera ido, en vez de andar presentando su librito ese.

PUERTO LIBERTAD

Creo que vienen cosas bastante interesantes, definitorias incluso en materia de inversión extranjera directa, generación de empleos y calidad de vida de un sector de la población en Sonora.

Este tipo de temas no siempre se socializan tanto como debieran, pero son importantes, fundamentales para darle viabilidad económica a esta región del País, porque estimo que los efectos rebasarán las fronteras de Sonora, incluida la que tenemos con Estados Unidos.

Tenemos que México Pacific, empresa de capital estadounidense, está aterrizando una mega inversión para una planta de licuefacción que operará en varias etapas y podrá generar hasta 24 mil empleos a lo largo de su construcción.

Estará en Puerto Libertad y el impacto es tal que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dedicado varias de sus declaraciones ante la prensa al tema.

Es muy amplio esto, incluso implica varios programas de mejoramiento del entorno donde desarrollará sus actividades.

Ya iremos comentando esto a medida que avance y en algún momento veremos al propio gobernador Alfonso Durazo metido de lleno en el tema. Buena noticia sin duda.

¡CUIDADO CON MARU!

Hace días tuve la oportunidad de entrevistar para Televisa Sonora a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Mire, yo nomás le voy a decir que cuidado con esa señora.

Tiene por qué y tiene con qué. Fue una charla muy agradable como suelen ser las que tengo la fortuna de tener con personas inteligentes, de carácter plantado y ruta clara.

Sin dudar me dijo que le gustaría ser la candidata presidencial de su partido (o de la alianza) para el 2024. Gestión exitosa la del dirigente estatal panista, Gildardo Real, haber conseguido que se reuniera con mujeres de todos los perfiles en Sonora, tras la reunión de Campos con el gobernador Alfonso Durazo, con quien impulsa un proyecto carretero de alcances e impacto que no se ve desde aquel que en los 80 empujó Rodolfo Félix Valdéz, porque este tiene efectos en el crecimiento económico de ambos estados.

Queda claro además el papel estratégico que juega en el Gobierno la figura del sonorense Luis Serrato, que además es amigo y compañero de batallas de Gildardo