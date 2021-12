Que todo cambie, para que todo siga igual

Estamos aún en los albores de una nueva administración estatal donde a tres meses de iniciada su gestión el Gobernador y su equipo se han enfrentado a la realidad de convertirse en responsables, dejando atrás la cómoda posición de sólo señalar los muchos errores de la administración que se fue.

La mala planificación histórica de la gestión pública aboca a Sonora a tener que enfrentar una serie de retos de forma inmediata con presupuestos comprometidos por deuda pública, fondo de pensiones sin reservas y adeudos a proveedores. Isssteson y deuda pública representan 20% de los 67,931 millones de pesos presupuestados para 2022, la obra pública proyectada es marginal y el gasto corriente se lleva el resto. El discurso y las promesas se confrontan con la realidad, la intención no basta, el despliegue de recursos es indispensable.

De reconocer el reducir el presupuesto al Congreso del Estado en 400 millones de pesos y declarar la intención de destinar parte de dichos recursos a becas, que de ser bien implementadas pueden ayudar a transformar la vida de muchos niños y jóvenes. El cuidado en el diseño y seguimiento de los programas de becas va a ser indispensable. En su exposición parten de una cobertura con becas, estímulos y crédito educativo del 8.12% de los estudiantes, la finalidad es mejorar el nivel de educación de los estudiantes sonorenses mediante el otorgamiento de becas y el reto declarado es elevar la calidad de la educación. Confunden la herramienta de incidencia social, becas, con finalidad y objetivos que requieren de muchos otros factores para lograrlo. El riesgo está en que se conviertan en programas clientelares que ayudan en el diario devenir, sin mecanismos o intención de alcanzar objetivos y metas.

Por otro lado, tenemos que a la Universidad de Sonora se le incrementa su presupuesto en sólo 79 millones, monto que no compensa la inflación ni contempla las obligaciones derivadas del convenio modificatorio que suscribió con el Isssteson de aportar a partir de 2022 un 3% adicional sobre el salario así como incorporar al 100% la prima de antigüedad al sueldo base de cotización. Al Poder Judicial se le asignan 49 millones de pesos adicionales, insuficientes para la carga de trabajo existente y ante la inminente incorporación del sistema de justicia laboral a sus funciones. Al Isssteson le incrementan su presupuesto en 596 millones, monto significativo, aunque insuficiente para enfrentar las obligaciones de pensiones y proveer servicios a la burocracia.

Atrás quedan las promesas. Ahorro en el gasto publico, se canjea por cambios de prioridades para seguir gastando lo mismo. Incremento en fuerzas de seguridad del Estado, se modifica a que la Federación se hará cargo. La promesa de no contratar deuda, se canjea a que no se contratará deuda de largo plazo en 2022, sólo de corto plazo. El presentar el 3de3 de todos los funcionarios se modifica a una declaración patrimonial y de intereses en formato propio. A los derechohabientes del Isssteson la esperada solución a sus justos reclamos, ahora se les canjea por la promesa que al finalizar el sexenio las cosas estarán mejor.

El riesgo está esta en confundir los eventuales resultados que llegarán de forma gradual, con el hacer cambios graduales en las políticas públicas, cambios que no pueden esperar, el gradualismo que algunos proponen no es más que la cobardía de no querer hacer las cosas bien a la primera. El presupuesto 2022 representa la inercia, más de lo mismo con ganadores y perdedores como cada año, seguimos esperando ver las propuestas de grandes cambios legislativos y programáticos.

El corte de caja de los 100 días de Gobierno de Alfonso Durazo es inminente, habrá que analizar partiendo de la base de sus promesas y sus ofertas de campaña, la expectativa creada es alta. Las prioridades y retos en materia de seguridad, salud, educación, economía y combate a la corrupción siguen vigentes.

El autor es padre de tres, ciudadano, empresario, analista y optimista.

@OFSerrato