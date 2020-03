Tampoco se necesitaba ser brujo para entender que la pandemia del Covid-19 pondría a prueba gobiernos y sociedades de todo el mundo.

Hace un parte semanas en este mismo espacio les contaba yo de eso.

Hoy, la realidad se impone y lo que al principio era una verdadera carnicería en redes sociales a favor y en contra del presidente Lopez Obrador, se convierte en la unanimidad de que todos debemos hacer lo que podamos, nos toque o no, para enfrentar este problema de salud que ya le ha arrebatado la vida a miles de personas alrededor del mundo.

No deja de ser curioso que habiendo salido el Covid-19 de China, sean ahora los propios chinos los que estén produciendo a marchas forzadas buena parte de los insumos que el mundo necesita para contener la pandemia.

La realidad, insisto, se nos impuso a todos, pero hubo algunos que se negaron a reconocerla y prefirieron alistar su artillería de marrullerías políticas para defender la indefendible postura del Presidente mexicano diciendo prácticamente que nada pasaba.

Sin embargo en el gabinete privó la cordura y el conocimiento de personas como Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud en el País, que me parece ha llevado el tema de forma excelente.

Yo no me voy a quedar con aquel error que cometió el doctor hace unos días, al decir que la fuerza de AMLO era moral y no de contagio.

Simplemente el tema político no es lo suyo y así lo interpreto.

No es justo marcar a un médico mexicano reconocido internacionalmente por un capítulo de esos.

EN SONORA

En Sonora se anticipan días de gran confusión a partir de la entrada en vigor del decreto firmado por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, declarando el estado de emergencia que a esta hora priva en territorio sonorense.

Creo que a partir de hoy estaremos en el proceso de adaptación a la medida, que aunque definitivamente me parece correcta y necesaria, no todo mundo entenderá a la primera.

Se requerirá de un gran esfuerzo de las autoridad, sector empresarial y medios de comunicación para que se vayan entendiendo los alcances del decreto.

RESPONDE INDEX

Anoche mismo el presidente de Index Sonora, Gerardo Vázquez Falcón, señalaba que el Gobierno del Estado no había respondido a tiempo a la solicitud de 95 plantas instaladas en el Estado para seguir operando durante la contingencia, por lo que se decidió que la mayoría del sector seguirá operaciones, aunque con los debidos cuidados del personal y reduciendo este al mínimo necesario.

Igual ha expresado su inconformidad por las declaraciones del secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen, quien los ha criticado de forma injusta en esta contingencia, según nos comentó anoche en el noticiero de Televisa Sonora.

En fin, que todos debemos hacer lo más que podamos, lo mejor que nos salga, para que pronto salgamos de esta.

Claro, todavía hay un tramo que recorrer y mucha gente a la que se debe auxiliar, que no necesariamente serán contagiados, sino afectados económicamente por estas medidas.