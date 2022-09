Presupuestos y prioridades

¡Felices fiestas patrias!

A 212 años de inicio de la Independencia de México debemos estar orgullosos de nuestra Nación, historia, identidad, cultura y progreso. En este largo devenir histórico como en todas las naciones ha habido grandes aciertos y grandes desvaríos, los cuales una vez desnudados de la mitología creada alrededor de esas historias pueden servir como plataforma sobre la cual construir el futuro común como Nación.

Marx postulaba: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado” y afirmaba que: “Cuando éstos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal”.

Quienes enarbolan la narrativa pública de transformación, del nuevo régimen, de romper cadenas, en esa búsqueda de forjar su propia identidad, de ser tan diferentes, no pueden escapar a su propia historia por lo que terminan siendo iguales que los anteriores. El gatopardismo en su máxima expresión. Al igual que los anteriores hablan de sí mismo en tercera persona, utilizando la primera persona sólo para hablar de “su” Gobierno cuando en realidad sólo podrían hablar de su administración, la cual por cierto no es tan vertical, monolítica, disciplinada e impoluta como el coro de aduladores que los rodea les hace creer. El mandato democrático sin duda alguna lo tienen, habiendo sólo sido superados en número de votos de quienes por las distintas razones deciden no votar, el abstencionismo, pasamos de la “dictadura perfecta” al desencanto democrático en pocos años sin que crearan instituciones sólidas.

Como obliga la ley, se presentó por parte del Ejecutivo federal a consideración del Congreso el Presupuesto de Egresos de la Federación y Ley de Ingresos para 2023, con ello podemos conocer la intencionalidad y prioridades de la administración de López Obrador así como la propuesta de despliegue de recursos para Sonora. A nivel global nos encontramos con un presupuesto generoso, estima un gasto de $8,299,647.8 millones de pesos, 11.5% sobre 2022, el 26.4% del PIB. Contempla ingresos por $7,123,474.0 millones de pesos y propone suplir el déficit con deuda adicional, para ello el techo de endeudamiento neto del sector público solicitado para 2023, asciende a $1,334,225.9 mdp, superior al aprobado para 2022 en 25.6%, llegaría a 4.1% del PIB.

La promesa de ahorros, pobreza franciscana, de no endeudarse, de eficiencia y frugalidad, repudiada en esa carrera contra historia, destino y calendario que todo gobernante enfrenta en el ocaso de una administración con proyectos emblemáticos en proceso y promesas por cumplir. De acuerdo a la clasificación administrativas los programas clientelares bajo el rubro de Bienestar tendrían un incremento del 30%, Turismo que bajo su cartera está el Tren Maya 111.2% y para Educación 5.1%. De acuerdo a la clasificación funcional los recursos destinados a actividades de seguridad nacional tendrán 13.5% de incremento.

La propuesta de gasto de inversión federal es de $1,190,133.3 millones de pesos dentro de los cuales se contemplan para Sonora cinco proyectos $8,345.9 millones de pesos, el 0.70% del total nacional, de acuerdo a la página de transparencia presupuestaria que georeferencia las inversiones del Gobierno de México. El 99% de la inversión física propuesta se destinaría a la construcción del sistema de abastecimiento de agua potable intermunicipal para comunidades yaquis con $1,074.8 mdp y ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui con $7,206.7 mdp. Incluye también la adquisición de dos activos para las fuerzas armadas de México con $57.5 mdp, la adquisición e instalación de los sistemas de bombeo de aguas en la gerencia de Control Regional Noroeste con $5.03 mdp así como la ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar 55 con cuatro consultorios en Cananea con una inversión de $1.84 mdp. No se incluye la asignación de recursos para los proyectos tan anunciados por Alfonso Durazo, esperemos y los fondeen.

Por lo que corresponde a gasto federalizado para Sonora se propone $55,595.7 millones de pesos, el 2.29% del nacional. Los incrementos para Sonora son de 13.3% en participaciones, 0.9% en aportaciones y 2.5% en convenios de descentralización, a nivel global los incrementos en estos conceptos son de 14%, 6.7% y 4.9% respectivamente.

Es normal que una administración presente sus prioridades en el gasto público, me gustaría soñar que el Congreso revisara a conciencia para ajustar y modificar los criterios que sustentan las cifras estimadas así como redefinir las prioridades en el gasto e inversión pública, ante la mayoría complaciente que no se atreve a cambiar ni una coma, anticipo que no va a ser así.

A más de dos siglos del inicio de la lucha de Independencia seguimos sin lograr consolidar el federalismo y separación de poderes, con un Estado de Derecho donde los gobernantes se sujeten a límites constitucionales, la reforma que le otorga el control administrativo y operativo a la Secretaría de la Defensa de la Guardia Nacional es flagrantemente inconstitucional, no encuentro justificación alguna para quienes incumplen su juramento de guardar y respetar la Constitución, mucho menos para quienes lo aplauden desde las diferentes responsabilidades públicas. Desde la trinchera ciudadana no debemos de dejar de señalar que el emperador va desnudo hacia el abismo y que su corte de contorsionistas aduladores son corresponsables. A más de dos siglos de distancia, las palabras de Miguel Hidalgo siguen vigentes ¡Muera el mal Gobierno!