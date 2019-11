Presupuesto y Pacto Federal

La buena noticia es que los “legisladores” por fin aprobaron el presupuesto 2020. La mala es que los “legisladores” por fin aprobaron el presupuesto 2020. Ya se perdieron las formas y quienes ahora fungen como diputados federales del bloque de Morena -más el PRI- no respetan al pueblo que los eligió. Para ellos, es un honor estar con don Peje y de ahí no los vamos a sacar. Lo que les ordene están para servirlo y ahí nos llevan, en medio de una recesión técnica (whatever it means) decretada por el Inegi, con unas encapuchadas vandalizando impunemente la CDMX con gritos de “Ni una más”, con la Guardia Nacional metiéndose a un antro de Hermosillo, con una “diputada” priista (que se llama Irma Terán, pero se hace llamar Simplemente Irma) que publica un ridículo “video informe” donde muestra cómo despierta cada mañana, pero no cómo legisla, mmmmh, ¿legisla?

¿Quieren que le siga? En este País de Fantasía donde el próximo lunes nos recordarán que somos inmensamente felices, doña Elba Esther vende un depa de interés social que le sobraba en San Diego, en nada menos que 71 millones de pesos. Pero ella no ha sido corrupta, ¿ok?, lo que sucede es que su sueldo de maestra le permitió ahorrar durante años para darse esos “lujitos” que al parecer no incomodan a don AMLO y chairos que lo aplauden.

En la misma semana nos encontramos que el Gobernador de Tamaulipas y los LeBarón dicen que los narcos son terroristas, pero el Presidente no les cree. Ah, por cierto, el Presidente ya decretó que Ayotzinapa no fue Crimen de Estado. Pobre don Epigmenio, “lo dejó abajo” su sensei de cabecera.

Resulta que Rosario Piedra le mintió al Senado para que, también por orden presidencial, la hicieran dirigente de los derechos humanos. Y eso no es todo, el Peje presentó en sociedad un libro que se llama “Hacia una Economía Moral”. El chiste se cuenta solo. Ese negocio personal lo anunció en una “mañanera”, esa conferencia pagada por el Gobierno. Y no diré nada de sus clases de historia porque hasta a mí me da pena recordar que dijo que Benito Juárez se casó con doña Carmen Romero Rubio, que según mi maestra de tercero de primaria había sido esposa de Porfirio Díaz. Pobre doña Margarita Maza, qué manera de borrarla del mapa de nuestra historia oficial. Y pensar que nos burlábamos de Peña Nieto.

Y ya no le sigo porque la idea es platicarles de un presupuesto federal en el que Sonora volvió a ser golpeado por el Presidente y los dizque diputados federales, como Wendy Briceño, Lamarque, Lorena Valles y compañía, ni las manos metieron a favor de sus representados. Es un honor estar con Obrador, ¿yyyyy?

Ayer, Ernesto “Pato” de Lucas, quien dirige lo que queda del PRI sonorense, reveló que nos están regresando solamente 10 centavos de cada peso que mandamos a la Federación, así que no le parece mala idea que Sonora se salga del Pacto Federal. Es que resulta que el Congreso aprobó un presupuesto netamente electorero y no es como que Sonora le interesa mucho a don AMLO y su equipo. Ni para el tan necesario hospital de especialidades destinaron un peso y el Estado tendrá que buscarle solución a nivel local. Esperaré el próximo “informe” de los siete valientes diputados que tienen a mal ignorarnos en San Lázaro, pero creen que pueden engañarnos cada que vienen.

Eso de salirse del Pacto Federal es algo que acarician abiertamente entidades como Tamaulipas, Chihuahua y dicen que hasta la Baja California, recientemente convertida al morenismo. No existe la igualdad que pretendieron los precursores del federalismo y ahora es una situación grave porque hay entidades muy afectadas por un Gobierno que no escucha las necesidades primordiales del País. Salirse de ese Pacto implica condicionar los recursos que se recaudan en el Estado.

Según los datos que conocemos, a Sonora se le recortarán 481 millones para salud pública, 437 para educación y cultura, mil 923 millones en infraestructura, 41 millones a seguridad, mil 124 a agricultura y ganadería, 6 mil 669 millones de proyectos y obras.

Eso es lo que estamos viviendo. Un País extraño donde se homenajea a Evo Morales, se regalan millones a El Salvador, se pide perdón a Trump por el ataque a norteamericanos… pero los mexicanos tenemos que aguantarnos.