Por qué Collin Cowherd no votó por Derek Jeter

Coral Gables, Florida.

(VIP-WIRE).

“El mundo es movido sólo por el dinero y por el sexo… A veces, un poquito, por la amistad”. -Yatuny Lagueles.

-o-o-o-o-o-o-o-

La pregunta ha sido esta semana: “Pero, ¿quién no votó por Derek Jeter para el Hall de la Fama 2020? La respuesta: Colin Cowherd, de ESPN. La re-pregunta: “¿Y él, en realidad, cree que Jeter no merece la inmortalidad cooperstoniana?”... No, señor. Sólo alega que no fue nunca fue un “clutch”. Es decir un “embrague”, impulsador.

Pues, Jeter nunca fue cuarto ni sexto bate. No tenía por qué ser de los mejores remolcadores de carreras. Sin embargo, en su brillante historia, de 20 años, puso en home mil 311 (puesto 105 entre todos), bateó para .310 (ocupa el lugar 96), 260 jonrones (puesto 209), 3 mil 465 incogibles (sexto) y todavía tuvo tiempo para robar 358 bases en 455 intentos. Nada malo para quien fuera el mejor shortstop de su época.

Hablé con media docena de compañeros de trabajo de Colin Cowherd, tanto en FOX como en ESPN y me dijeron de él: “Un caballero de 56 años de edad muy bien preparado, pero no especialista en beisbol. Buen presentador de la televisión, un espectáculo, y en lo personal, muy arrogante odioso. De haber votado por Jeter, no hubiera aparecido en esta columna hoy ni en otros medios durante la semana. Se le dio lo que buscaba. Triunfó. Tiene derecho a actuar así. ¡¿Y cómo se hace, pues?!

Voy vía Super Bowl.- Recibí ayer una espectacular invitación, para ver en el estadio Hard Rock de los Dolphins, aquí, en Miami, el Super Bowl LIV (54), con los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco. Me llevan al palco de transmisiones de la televisión, que será FOX.

El gesto se debe a que el quarterback de los Chiefs, Patrick Mahones hijo, era tan bueno como lanzador que lo iban a firmar los Yankees.

El espectáculo será el domingo 2 de febrero, a partir de las 7:30 de la noche. El Himno Nacional va a ser interpretado por Demi Lovato y en medio de los dos tiempos, presentarán a Shakira y Jennifer López.

Óiganme, lo siguiente lo ignoraba, me confieso mal informado al respecto, pero el boleto menos costoso de los especiales, el de mezzanine, cuesta 48 mil 153 dólares por persona. ¡¿Y el más costoso, entonces?!... Descomunal, 477 mil 90 dólares por una silla, ¡Una solita, en el Level Suite Endzone 203B! No sé si ese es el número del asiento, pero así me lo identificaron. Ahora, nadie sabe cuánto cuesta mi silla. Me enviaron una credencial de prensa con cupo en el palco de las transmisiones. Como quien dice, oír y verlo todo en la misma escena de la contienda… Gracias por tan lujosa y elegante invitación.

¡¡Amanecerá y veremos!!

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.