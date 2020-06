Polos opuestos en la política

Si no están con la 4T, están en contra de la 4T. A López Obrador le salió el Darth Vader que lo habita desde hace años y lanzó esta declaración que en nada abona al espíritu de unión que debería estar presente en estos tiempos, con la Nación golpeada por una pandemia y la espada de la crisis económica amenazando su cuello.

¿Eso significa que si uno no está de acuerdo con sus formas de gobernar ya pasamos al lado de los enemigos y traidores a la Patria? Me pregunto de qué lado pondrá a un ciudadano que solamente quiere salir adelante, que no le interesan las etiquetas del conservadurismo o liberales, que quizá votó por él, pero reprueba la manera en que está dirigiendo el País.

El doble discurso es vergonzoso. Después de su incendiario: “El que no está conmigo, está contra mi”, nos sale con una extraña respuesta al jalisciense Enrique Alfaro, quien había acusado que la violencia en su Estado tenía su origen en los sótanos del poder de la CDMX: “No se pueden lanzar esas acusaciones a la ligera, echarle la culpa a otros de los problemas que cotidianamente tiene uno que enfrentar como gobernante. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano, no soy hipócrita, eso tiene que ver con los conservadores, esa es la doctrina de los conservadores”. Lo dijo quien de manera burlesca llama “Borolas” a un ex Presidente y el mismo que culpa de todos los conflictos nacionales a quienes gobernaron antes.

Es su estrategia rumbo al control del Congreso en el 2021: “Están conmigo o contra mí”. Ahí convive una amenaza velada a todos los que osen criticarlo o ir a contracorriente. El sueña con un pueblo arrodillado, una clase política (por decirles de alguna forma) entregada a sus caprichos, una prensa afín, trepada a su ferrocarril maya. Si una voz independiente lo critica, como sucedió con Enrique Krauze, ya lo tacha de ser el doble de Lucas Alamán… pero hasta esa historia la tiene equivocada.

Un político con oficio habría llamado en privado al Gobernador que se muestra indignado y sospecha que desde la cima del poder quieren dañarlo a él y su Estado. En lugar de ello lo llama al centro del ring, trata de ridiculizarlo, dice que: “No tiene nada contra él”, pese a que lo considera traidor por no haber querido unirse a su partido.

Puede suceder que los gobernadores opositores se unan a Alfaro y formen un frente común. Eso es lo que menos necesita México. Lo malo es que el Presidente tiene tiempo “pintado de guerra” contra todo el que no le aplauda… y esto se puede descomponer (aún más).

El pacto social

Claudia Pavlovich hizo el llamado a un pacto social en Sonora. No entendí bien bien a qué se refiere, pero si habla de una coordinación integral entre los sectores de la sociedad con los actores políticos que ahora detentan el poder la idea suena bastante bien.

Una unión entre el Gobierno estatal, los 72 municipios, los legisladores locales y federales (se vale soñar), los empresarios de todos los tamaños, los profesionistas y la llamada sociedad civil es algo que urge en estos tiempos de pandemia (la que no sabemos cuándo va a terminar).

Ya conocemos el “qué”, ahora faltan los “cómos”, “cuándo”,”quiénes”. El lado positivo es que precisamente de eso se trata el oficio político, de buscar soluciones a los problemas, la coordinación de los gobernados con la participación real y efectiva de quienes tienen el poder. Ahora nada más falta que den el siguiente paso.

Las ideas

Iris Sánchez Chiu, del PRI municipal en Hermosillo, se subió al carro de las soluciones en momentos de pandemia y lanzó un programa para buscar “Ideas de 100” entre jóvenes hermosillenses aspirantes a empresarios. La iniciativa busca encontrar a emprendedores para desarrollar o impulsar una idea de negocio exitosa.

Los que se inscriban harán una presentación cibernética a un grupo de 10 empresarios ya establecidos, quienes evaluarán los proyectos, elegirán a los tres mejores para ir a la gran final del evento. Quien sea seleccionado con la mejor idea tendrá un apoyo inmediato de 100 mil pesos para poner en marcha su negocio. Qué les cuesta tener iniciativas de este tipo. Esto promueve la búsqueda de una superación efectiva a la crisis que viene. A ver cuántos más generan apoyos de este tipo.