Políticos ganadores y perdedores

No, no diré que AMLO me parece oootro político demagogo que padecemos los mexicanos y que ataca la credibilidad de la prensa porque es el único contrapeso real y consistente que tiene en estos momentos. No tiene caso responderle a alguien necio, que finge estar convencido que el papel de un periodista es apoyar a los gobiernos y sus “transformaciones” en lugar de analizar el momento, atestiguar y narrar la historia. Difícil que lo entienda, así que mejor cambiemos de tema.

Esta cuarentena obligada por el coronavirus nos ha permitido ver qué traen en la bola los diferentes personajes que nos gobiernan o pretenden gobernarnos a partir del próximo año. Han sido tiempos de revelaciones y decepciones.

Para empezar ha sido patética la actuación de los diputados, tanto federales como locales. No han sido ayuda alguna en estos tiempos tan críticos. Siguen pensando en asuntos electoreros. No es el momento para esos temas, pueden traer mucha prisa porque ya están contra el reloj, pero tuvieron quince meses para realizarlo. No supieron definir su agenda legislativa cuando al inicio y se les fue el tren. Ahora la prioridad es lo que se necesita para enfrentar el coronavirus y las crisis económica y social que vendrán.

He observado la actuación de los diferentes políticos y aquí va mi análisis:

GANADORES

1.- Claudia Pavlovich: Nació para este tipo de situaciones. Tiene sensibilidad y ha sido una líder reconocida a nivel nacional. Sonora fue de los tres primeros estados en reaccionar ante la emergencia y eso la ha posicionado. Sabe dirigir a su equipo. Enrique Clausen, en Salud; Manuel Puebla, en Desarrollo Social; David Anaya, en Seguridad Pública; y Víctor Guerrero, en Educación, han sido responsables, organizados, efectivos. Lo han hecho muy bien. Los problemas siempre van a existir, pero los municipios están bien apoyados, independientemente del color.

2.- Célida López: La alcaldesa de Hermosillo ha llenado los espacios. Su toma de decisiones ha sido oportuna, supo hacer equipo con el Gobierno del Estado. Los errores ha sabido enmendarlos sobre la marcha y aprovechó para mejorar las calles, que están lejos del estado ideal, pero van bien. De todos los que buscan ser candidatos al Gobierno Estatal en el 21 es quien mejor se ha proyectado.

3.- Ernesto de Lucas: El dirigente estatal del PRI es la única voz que se ha escuchado para exigir apoyos a la Federación o criticar algunas medidas. Fuerte en sus pronunciamientos, incluso contra el Gobierno del Estado cuando ha sido necesario. Se lanzó a hacer una propuesta de apoyo a los pequeños y medianos empresarios, que fue retomada por la Gobernadora. De los pocos que no se han congelado en esta crisis.

4.- Ricardo Bours: Aprovechó la cuarentena para seguir con su presencia en redes. Sus transmisiones han sido interesantes, aunque no todas. Ha recibido críticas, pero al menos se le debe reconocer que sigue trabajando y proyectándose sin miedo.

PERDEDORES

1.- Ernesto Gándara: Tiene la trayectoria, la presencia y los años en la política como para dejarse escuchar. Su liderazgo era importante para exigir apoyos de la Federación o sugerir sesiones en comisiones clave del Congreso. La realidad es que decidió “pegarse a la pared” y eso no abona porque estamos a trece meses de la elección y ha perdido la oportunidad de mostrarse como un líder.

2.- Alfonso Durazo: También desapareció. Cuando volvió a la escena pública, la semana pasada, fue para tratar de convencernos de que la inseguridad sigue en un punto de inflexión que solamente él ve. Trascendió que hasta López Obrador lo reprendió porque los homicidios dolosos están por arriba del año pasado, lo cual es un desastre total.

3.- Ana Gabriela Guevara: El primer daño colateral del coronavirus porque al posponerse los Juegos Olímpicos de Tokio difícilmente podrá dejar la dirección de la Conade para venirse como candidata.

4.- Toño Astiazarán: En los últimos días ha dado señales de vida con su Energía Sonora. Al igual que Gándara, es un personaje del que esperábamos más. Ya fue alcalde y legislador, así que su voz tiene peso, pero hasta ahora no la hemos escuchado.

En tiempos complicados conocemos de qué están hechos quienes pretenden gobernarnos.

La crisis continúa y los suspirantes del 21 deben hacerse notar, a menos que estén jugando apegados “al librito”. Quizá estén bien… quizá no se hayan dado cuenta que las reglas del juego ya cambiaron.