Políticos enREDados

AMLO cumple hoy dos años como Presidente. Así que hagamos un recuento de sus logros a favor de México… Muy bien, en otros temas, la semana pasada vimos cosas extrañas en las redes. Vean estas “joyas” sonorenses…

1.- Con la novedad de que el “doctor” Alfonso Durazo (a propósito, ¿por qué insisten en referirse a él de esa manera?, ¿eso lo hace intelectual y superior al resto?) fue balconeado en una historia publicada en Proceso, firmada por Milton Martínez, cuyo encabezado decía: “Durazo paga anuncios en redes para promocionarse con la foto de su padre fallecido”. Vino una curiosa carta aclaratoria, sin firma, con el logotipo de Morena. Ahí dicen que es un “fotomontaje”, porque el anuncio, perdón la publicación, en FB fue hecha el 22 de noviembre y no el 24, como dice la nota. Señores, eso se llama imprecisión, no fotomontaje. Pero lo que sigue es maravilloso: “Segundo, sí se pautó el contenido, sin embargo resulta ser un contenido que Facebook no catalogó como político por lo tanto no fue ingresado al catálogo de anuncios”. Mmmmh, ¿ya porque FB no lo considera algo político eso es ley? Aceptan que pautaron una foto de Durazo con su papá en redes sociales y lo creen adecuado. Claro, tienen razón, según ellos toooodo mundo le mete dinero a redes sociales cuando sube fotos con papás, hijos o hermanos. La idea es que en Singapur sepan lo buenos que somos en familia, jajajajaja. Por favor, si pautaron una foto de Durazo con su padre (que en paz descanse) eso se llama lucrar y, si tomamos en cuenta que el personaje central anda en campaña para Gobernador, en ese momento se convierte en algo político (y de mal gusto), lo digan en FB o no. Perdieron una enorme oportunidad de quedarse callados.

2.- Ricardo Bours decidió subirse al ring con Enrique Clausen, el secretario de Salud. El candidato de MC, tan activo en el mundo cibernético, tuvo la ocurrencia de colgarse de la situación Covid, tuiteando esto: “La actuación del Gobierno estatal ante la pandemia ha sido poco efectiva y provocó la muerte de casi 4 mil sonorenses (por cierto, 3 mil 389 hasta ayer temprano). Basta de excusas. #Sonora necesita un Gobierno de verdad y realmente interesado en salvaguardar la integridad de sus habitantes”.

Apenas estaban abriendo la champaña para festejar lo que creían un gancho al hígado letal, cuando Clausen lanzó un potente derechazo a la quijada del cajemense: “¿Cuántas muertes has causado por estar reuniendo personas en tus giras? ¿Cuántas personas más vas a asesinar por tus aspiraciones? Tú sí tienes dinero para atenderte en USA, la gente no. ¡Qué comodidad la tuya! ¡Eres un abusón @r_rbc!”

En campañas políticas nunca te subas al ring con el rival equivocado. Alerta a los candidatos, cuidado con sus eventos presenciales porque pueden ser más perjudiciales que benéficos. Y piénsenlo bien antes de colgarse de los temas del momento.

3.- Otro resbalón de la semana lo escenificó la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle. Se apareció en las redes (esas malditas redes) entregando palas y cubetas al grupo de Guerreras Buscadoras, esas valerosas mujeres que salen cada día tratando de encontrar a hijos desaparecidos. Obviamente, le tundieron a la alcaldesa y el hashtag #Guaymas fue tendencia nacional. Lo más bonito que le dijeron fue que eso era no tener progenitora. En el Ayuntamiento aclararon que fue petición de las mismas madres. Ok, vamos a aceptar eso. ¿Qué necesidad tenían de publicarlo?, ¿por qué no hacer la entrega de manera discreta? Y, si vamos más allá, ¿por qué no idearon una estrategia para ayudar de manera efectiva a esas madres desesperadas enviando policías o trabajadores del Municipio a ayudarlas? Algo más inteligente debieron haber pensado o, de plano, no publicar la demagógica foto del demagógico acto.

4.- Difícil entender cuál es la “deuda histórica” con los yaquis, pero debe ser algo muy grande para que les permitan cometer tropelías a diestra y siniestra en la carretera de Cuatro Carriles. Ahora hasta están armados. Seguramente las autoridades federales (porque la carretera es territorio de ellos) están esperando que haya muertos para “actuar”. Claudia Pavlovich ya pidió a la Federación que le entre, porque los atropellos van subiendo de nivel y eso no debe aceptarse. ¿Y los candidatos qué dicen al respecto?, sobre todo uno que tuvo a su cargo la seguridad nacional y a quien el Presidente le hizo ese “encargo”. ¿Y los “diputados” federales? Ok, no.

Martín Holguín