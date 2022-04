Pluscuamperfecto

Pretérito o pasado perfecto, regla gramatical de gran utilidad en la búsqueda de un correcto uso del lenguaje.

El lenguaje en el discurso y acción publica están anclados en una añoranza del pasado, en la búsqueda por quienes gobiernan de regresar a un modelo de Gobierno, federalismo, economía, democracia y sociedad.

Es la visión de futuro que nos ofrecen día tras día. Afirman que el pasado fue “plus quan perfectum” ó mas que perfecto y que antes las cosas se hacían mejor, es evocar glorias que nunca fueron.

Esta semana se promulgaron dos reformas: La primera en el Diario Oficial de la Federación, que reforma la Ley de Minería; y una segunda en el Boletín Oficial de Sonora, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.

El hilo conductor de ambas reformas es la búsqueda de regresar al depositario temporal de la función de Gobierno al centro de todo.

Eliminan la participación de la sociedad en áreas estrategias como minería y seguridad. La torpe reforma a la Ley Minera contraviene a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución, abre además espacios de conflicto al no definir los límites de las cadenas de valor a las que hace referencia el artículo 5 bis y crear múltiples hipótesis en el artículo 10 al incluir “demás minerales declarados como estratégicos por el Estado”.

Es de hacer notar que la intención plasmada en la iniciativa del Presidente la facultad de declaración de mineral estratégico se pretendía que fuera por el Gobierno federal a discreción del Presidente.

La reforma a la Constitución de Sonora elimina la participación ciudadana en el proceso de designación del fiscal general del Estado, reforma el artículo 153 para que ningún servidor público, estatal o municipal, gane más que el Presidente de la República, establece que los titulares de los órganos de control de todos los organismos autónomos sean designados por mayoría simple de los diputados que se encuentren presentes en la sesión correspondiente y entre otros temas reduce de nueve a seis años el encargo de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y fiscal general, así como de siete a seis años al auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

Sobre esto último, en la exposición de motivos el Gobernador reconoce que el objetivo de la permanencia transexenal era tener instituciones más robustas e independientes del poder del Gobernador en turno y concluye que no han funcionado como deberían, sin aportar ningún elemento objetivo para sustentar su afirmación.

La búsqueda de la captura de instituciones y regreso al Gobierno propietario, rector y omnipresente con facultades metaconstitucionales para el ejecutivo, acotar la acción de poderes y organismos autónomos, así como relegar a la sociedad al rol de observador en busca de súbditos y no de ciudadanos, parecería ser la intención de quienes ofrecían una transformación.

Mientras el debate continúa, la realidad nos agobia. La inflación general anual en la primera quincena de abril se sitúa en 7.72%, y la de consumo mínimo en 8.07% a marzo; el consumo privado en el mercado interior registró un incremento de 0.30% en el primer mes de 2022 y su índice en enero es de 117.12 puntos, cerca del nivel previo a la pandemia de 117.15 puntos en febrero de 2020.

La actividad industrial en febrero de 2022 cayó en 1.0%. Las expectativas de crecimiento económico cada mes se reducen: Del 5 % prometido por el Presidente, el pronóstico para el año va en 1.8%. En materia de salud las muertes por Covid alcanzan 324 mil 060.

En educación no se ha logrado el regreso a clases y se plantea una reforma educativa absurda. La corrupción sigue igual que antes, lo único que ha cambiado es el padrón de beneficiarios de la extracción de lo público para usufructo privado. Por otro lado se registran 8 mil 313 homicidios dolosos en México en este año: 119 mil 959 en lo que va del sexenio.

En Sonora van 448 y en Hermosillo, 36. El número de desparecidos sigue siendo un misterio. El asesinato de un niño en Sonora y una joven en Nuevo León, así como los cientos de delitos que se comenten día a día, son un llamado a la acción; la respuesta hasta hoy de las autoridades responsables es decepcionante, por decir lo menos.

La primera premisa para lograr uncambio es reconocer que la estrategia de seguridad, salud, economía, educación y combate a la corrupción de los gobiernos no está funcionando, sinesa declaración y reconocimiento va aser imposible modificar el rumbo.

No es posible aprender si no existe primero la humildad de reconocer que no se sabe. Hablan sin comunicar, oyen sin escuchar, leen sin comprender, interactúan en persona sin estar presentes, abrazan sin sentir y prometen sin intención de cumplir.

La promesa de cambio y transformación, del “ya se les acabó”, de los innombrables, de la mafia del poder, de justicia y de primero los pobres se suplantó por un “ahora nos toca”, que todo cambie para que todo siga igual. No hay un México del Norte y un México del Sur, se trata de un solo México de todos y para todos, hay queponer fin a la división entre patriotas y traidores; buenos y malos; justos y pecadores, todos somos mexicanos.

Yo aspiro que a amigos, familiares, vecinos, clientes, empleados, proveedores, gobernantes, legisladores les vaya bien, el progreso de unos jamás debe de anclarse en el fracaso de otros; el éxito de todos debería ser nuestra meta común.

ÓSCAR SERRATO @OFSerrato El autor es padre de tres, ciudadano, empresario, analista y optimista.