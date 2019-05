Pirata panameño va rumbo a Pittsburgh.

“El médico me ordenó tal dieta, que moriré relleno de salud”. -Pacomio.

** Los Medias Rojas cayeron a siete juegos y medio de los Yankees, y anoche inaugurarían serie de cuatro choques nada menos que en Yankee Stadium. Cada vez se ven más grandes los Rays y los del Bronx ante los bostonianos 2019, aquellos que fueron campeones el año pasado…** El Salvado del Año, es el mánager de los Mets, Mickey Callaway. Y sigue su marcha, como si nada hubiera ocurrido… ** Me informan que no menos de un centenar de los candidatos a ser firmados vía draft de este año, tienen facultades para el Hall de la Fama. Tremenda predicción, muchachones… ** Muy campantes los Dodgers, abordo del mejor récord en la Liga Nacional, después de haberse jugado la primera tercera parte de la temporada… ¡¡Van bien, muchachos, van bien!!... ** El panameño de Aguadilla, Darío Agrazal, lanzador derecho, será subido por los Piratas en cualquier momento. A los 24 años de edad está en su séptima temporada de Ligas Menores, ya en Indianápolis AAA, por donde acaba de colgar seis ceros, con cinco strikeouts. Ha lanzado seis o más innings en nueve de los 10 juegos que ha abierto este año. En sus siete campañas tiene estos números: 37-33, 3.40, 371 strikeouts, 83 bases por bolas.

“Las metas son sueños con plazos”. -Diana Sharf Hunt.

** Una pelota bateada de foul, por el nativo de Hialeah, Albert Almora (Cachorros), hacia la tribuna de la izquierda, alcanzó a una niña en la cabeza. Ocurrió en el estadio de los Astros, el Minute Maid Park, y Almora, quien tiene dos hijos, estalló en llanto, por lo que tuvo que ser consolado por personal del estadio y por compañeros de equipo. “Los estadios deben estar rodeados totalmente por mallas protectoras”, clamó el joven bigleaguer, “una pelota bateada puede ser un arma letal”. La niña esta adolorida, pero fuera de peligro… ** Los Rays amanecieron ayer con récord de 34-19, sólo un juego por debajo de los líderes de la división, los Yankees. Pero el martes, los de Tampa les ganaron a los visitantes de Toronto 3-1, ante la menor cantidad de espectadores en la historia de la franquicia, 5 mil 786, lo que supera el récord anterior, de 5 mil 217, el 5 de septiembre de 2017, pero entonces se anunciaba que un huracán pasaría por Tampa… ** El otro equipo floridiano, los Marlins, arrastrando la horrible obra de Jeff (El Destripador) Loria, tampoco llevan a nadie al estadio, pero ellos son últimos en su división con marca, ayer, completamente al revés de los Rays, 19-34.

“El encanto del beisbol es muy singular, pero no se cuál es”. -Vicente Palacios.