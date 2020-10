Mientras Morena trae más incendios que en todo California, en el PRI se están “pintando de guerra”… Ya llegó la temporada electoral y desde el inicio viene cargada de intrigas, golpes blandos, golpes rudos, acusaciones encontradas, reclamos por los desplantes del pasado y hasta alianzas que antes parecían imposibles.

En esta próxima temporada de “House of Cards: Sonora, The War” ya aprobaron los “matrimonios desigualitarios” y estamos a punto de ver la unión entre PRI y PAN.

Hagamos un recuento de lo sucedido esta semana.

1.- Todo empezó con unos videos y declaraciones, con la intención de abortar la inminente alianza prianista. Es claro que a “alguien” no le conviene esta unión nada sacramental, así que empezaron a bombardear desde las trincheras más morenas de las redes sociales. Y que llega la respuesta…

2.- El secretario de Gobierno, Miguel “Potrillo” Pompa declaró en una videoconferencia que ya están “pintados de guerra” para enfrentar esos ataques y que es una vil mentira que se haya negociado la gubernatura. Que van unidos en torno a un señor alto, robusto, güero y de pelo chino.

Sigo tratando de adivinar la identidad del personaje, pero no suena como que quieren transitar en un “caballo negro”. Se lanzó de frente contra personajes del sexenio anterior. Ojo por ojo, nomás le faltó decir.

3.- Y eso fue sólo la introducción para que los priistas dieran luz verde para ir con toda la confianza del mundo a por las alianzas y, ya entrados en gastos, el dirigente nacional “Alito” Moreno aprovechó para decir que el “Borrego” era maravilloso. Claudia Pavlovich fue más lejos: “Sonora se compite, no se negocia. Sonora se convence, no se concede”. Por si les quedaban dudas, no hay negociaciones a oscuras y los colorados van con todo.

4.- Ahí mismo, este sábado, el “Pato” de Lucas presumió un PRI unido, intenso, con varios reunidos físicamente y más de mil de manera virtual. Decidió dar un golpe sobre la mesa para mandar un mensaje de fuerza, de unión.

El PRD ya se sumó y, al parecer, la orden de Marko Cortés a los azules es la misma. Falta saber si MC y Ricardo Bours se suben al barco o navegan en sus propias aguas. Porque Toño Astiazarán ya le apuesta a una interna de la alianza PRI-PAN-PRD.

5.- En el equipo de enfrente, la reacción fue de histeria. El vocero de Morena acusó de “alta traición” a la Gobernadora. Se le olvidó que, hace unos días, el mismo Presidente “destapó” a Alfonso Durazo en Bavispe. Regla elemental de política: Nunca seas reactivo porque muestras tus debilidades.

6.- Cuando todo parecía felicidad y dulzura, surgió la figura de Ana Gabriela Guevara que dijo: #MeToo. A como se ven las cosas, Durazo irá por Morena y la velocista por el PT. Una encuesta para escoger candidato de una coalición ni siquiera la sueñen porque en el equipo de Durazo saben que en ese método no tienen la más mínima posibilidad contra Ana Gabriela. Este divorcio tan anunciado cambia todo el panorama.

7.- Eduardo Bours escogió precisamente esta semana para decir que Ernesto “Borrego” Gándara era un traidor, que apoyaba a Ricardo su hermano, que no le molestaba Durazo. Como los colorados, que en un tiempo fueran de su propiedad, ya se “pintaron de guerra” podría llegarle una respuesta dura. Excelente la entrevista hecha por el navojoense Chema Armenta.

8.- En resumen, Ernesto “Pato” de Lucas y sus aliados viven su mejor momento. Impuso la agenda y le respondieron. El panorama cambió diametralmente. Tiren las encuestas, compren palomitas y disfruten de la función.

Perdón, vida de mi vida

En el mundo feliz de AMLO no importa que el Covid esté en total descontrol, la economía en picada, su partido en caos nacional, la inseguridad creciendo.

El manda a su esposa, que ahora sí se asumió como primera dama a que le dijera al Papa que si para cuándo piensa disculparse con alguien de por acá por los abusos de quién sabe cuándo. No es ficción, así es el señor.

Y don Hugo López Gatell, incapaz de explicar su fracaso frente a la pandemia a los senadores, contrató un paparazzo para que lo “sorprendiera” en un trance amoroso y ver si de esa manera puede desviar la atención. Qué patético, eso lo hacía Julio Iglesias en los 70's para posicionarse como “latin lover”. Ni para eso tienen creatividad.