¿Pero qué necesidad?

Ninguna necesidad tenía el Presidente, absolutamente ninguna, de leer textual ni en parte un tuit en donde se le insulta a él y a su esposa.

No hay nivel en ese debate en el que se ha metido el Presidente, quizá con el afán que otras veces ha perseguido y conseguido, de despertar en apoyo de las irreflexivas masas en las redes sociales.

Claro, como tampoco había necesidad de faltar al respeto al Presidente y a su esposa por defender una causa, un tema sobre el que puede haber muchos y mejores argumentos que la ofensa.

Aunque he sido crítico del Presidente en muchas ocasiones, no soy ni anti AMLO ni anti chairo por el principio muy personal de que me niego a caer en esa división que se busca entre buenos y malos que tanto anhelan unos y otros.

Ayer sí, lo confieso, sentí pena al ver a López Obrador leyendo en su tribuna algo tan bajo, tan ruin. La investidura presidencial no merece eso.

Verlo repetir el insulto a su esposa, no era necesario siquiera tomarlo en cuenta.

Igual y cree que le ayuda a generar una cortina de humo, a legitimar la persecución que desde la FGR se ha emprendido contra científicos por haber utilizado recursos públicos, mediante mecanismos que en su momento y según se ha explicado eran perfectamente legales.

Pero en fin, hay prioridades en el Gobierno.

Tenemos una inacabada estrategia contra el Covid cuya efectividad sigue siendo dudosa, incluso a los ojos de la comunidad internacional.

Se nos están metiendo los haitianos por todos lados, hay una crisis migratoria que alcanza ambos lados de la frontera que tiende a empeorar.

De los índices de inseguridad, el combate a grupos criminales… mejor hablamos luego.

La atención que se les pone a esos científicos no corresponde al daño que dicen que causaron.

Aún así, esas ofensas contra el Presidente y su esposa son inaceptables, como lo es que el mismo López Obrador retome el tema en su Mañanera y aproveche para mandar a la hoguera a los acusados sin concederles el derecho a defenderse.

Ahora bien, si le niegan al Presidente la estatura que debe tener como jefe de Estado, claramente muchos de sus adversarios no están tampoco al nivel del debate que se necesita. Por eso las siguen perdiendo todas…y seguirán.

¿QUÉ VAN A DECIR LAS VISITAS?

Estamos en un momento en que para ciertos sectores de la sociedad ya de plano es mejor dirigirse directamente a los miembros de grupos criminales y solicitarles un poco de paz en ciertos momentos.

Y así lo hicieron los miembros de la Canaco en Cajeme, que ante el inminente arranque del Mundial de Beisbol sub 23 tuvieron la ocurrencia de solicitarle una tregua a los que llamaron “entes” para que al menos durante el desarrollo del campeonato dejen de estarse matando…¿Qué van a decir las visitas?

Desconozco si su solicitud fue atendida y si lo fue, cual es el perímetro que comprende la tregua concedida.

Ayer mataron a un sujeto en el Centro de Cajeme y las primeras versiones indican que le dieron cinco balazos.

Este problema se ha venido agravando al paso de los años y al menos en esta columna lo he señalado puntualmente.

No, no estoy culpando al gobernador Durazo porque hacerlo es tener una muy limitada visión de las cosas.

Le toca, eso sí, pues porque ya es el mandatario estatal y dentro de sus prioridades, fijadas por él mismo, se encuentra el problema de la inseguridad.

Salió de inmediato la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río, a anunciar que habría un operativo especial de seguridad con propósito del evento deportivo.

También el Gobernador dijo que él personalmente atiende el tema del combate a la inseguridad…y no podría ser de otra forma, por lo delicado del asunto y además porque él fue secretario de Estado sobre el tema, hasta poquito antes de venir a encabezar su exitosa campaña política.

Culpar a los comerciantes de pedir la mentada tregua es innecesario, porque no estamos en sus zapatos, no corremos sus riesgos, no vivimos en Cajeme.

Sergio Valle, titular del noticiero nocturno de Televisa Hermosillo.

CORREO: sergio:valle70@outlook.com

TWITTER: @sergiovallep