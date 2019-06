-¡Buenooo!, Dong, mi amigo, muchas gracias por haber recibido a mi brother Marcelo. Ya sé que tú, eeeh, no pudiste estar porque esos del Brexit querían pelea, pero qué bien les respondiste. No dejas ni princesas a tu paso, jaja. Ah, y gracias por los cacahuates que me mandaste.

-Hi, Andy. ¿Peanuts? No, I don´t think so, no te dimos peanuts. Este acuerdo ser muy bueno para nosotros y para usted. No hagas caso de lo que dicen los del New York Times y CNN, pura fake news saben decir. Tú sólo escucha Fox. By the way, Andy, ¿qué le pasa a tu Fox que anda diciendo que te agachaste?

-No le hagas caso Dong, es de la “mafia del poder” y no entiende que la dignidá está a salvo. Logramos en unos días lo que nadie había hecho en siglos y siglos y siglos que tenemos de historia. Ya somos amigos, igualitos que Benito y Abraham.

-Sí, my Andy, ahí te encargo que detengas a todos esos mugro…, I mean, a esos migrantes que ponen en riesgo la paz de mi America First y son una amenaza para mi reelección.

-Oye, Dong, por cierto, no te creas eso de la falacia que te puse en la carta. Yo estoy de acuerdo con que somos America First. America somos todos, hasta los de las Chivas, jaja. Abrazos no balazos.

-Balazos los que tu Border Patrol va a repartir allá por tu Southern border. Well done. Por cierto, aquí tengo ya listos los ocho mil que piden asilo, ¿dónde te los dejo?

-No te preocupes, mi Dong, tú mándamelos aquí por Tijuana o Nogales, yo me encargo de ellos. Ya hasta mandé comprar unos motor-joms sin licitación, para que vivan a gusto mientras les das su visa.

-Not so fast, my Andy, no digas nada yet, pero se van a quedar allá contigo. Es mejor para ellos, tendrán un Presidente que ve por los pobrecitos y habla su idioma. Actually, yo tengo otros datos… Son como 150 mil, pero luego sacamos cuentas.

-No, mi Dong, no me hagas eso. No tengo dónde ponerlos y me van a causar problemas. Tendré que sacar dinero de Pemex para mantenerlos. Ya con la Border, digo, con la Guardia en el Sur voy a gastar mucho.

-No te preocupes my Andy, Pemex tiene eso y más. Yo hablo acá con los Fitch y los Moodys para que dejen de castigarte en tu boleta. Te prometo que te suben la calificación y, además, no importa porque con tu reforma educativa ya nadie reprueba. Eso diles, haha.

-Jajajaja, muy buena mi Dong. Oye, me dice Marcelo, por cierto te manda saludos aquí lo tengo a un lado. ¿En qué estaba? Ah, sí, me dice Marcelo que excelente y que vamos a hacer todo lo que nos ordenaste, pero que cómo está eso de que cada 90 días vas a revisar si cumplimos.

-No te preocupes my Andy, ya te dije que en estos tiempos nadie reprueba. Anyway, Mike encontrará la forma de que pases la prueba y te mandaré más peanuts.

-Jaja, qué ocurrente mi Dong. Oye, te dejo porque tengo que ir a festejar, voy a decir que si no hubieras quitado eso del arancel yo te iba a responder igual, pero es broma. No te enojes, ¿ok?

-Tu poder decir lo que quieras my Andy. Recuérdales again la bonita amistad de Mr. Juárez y Mr. Lincoln para que sepan lo que somos nosotros.

-Eso, mi Dong. Ya sabes que yo te extiendo la mano, nunca te levantaré el puño. Los fifís van a decir que no tuvimos dignidá porque haz de saber que yo también tengo aquí unos que son como el Sí-enén y el Taims ese.

-Oye, my Andy, mañana muy temprano voy a tuitear que pronto haremos públicos los detalles que no dijimos del trato, pero dile a Marcelo que no se preocupe que no diré nada de “aquello”. Claro, a menos que no cumplas, porque entonces.

-Mi Dong, mi Dong, no te preocupes, todo se va a cumplir. Tengo dinero hasta para tirarle a los ninis, jaja. Y me voy porque debo ir a celebrar nuestro triunfo, nuestra dignidá, nuestro orgullo intacto. Ya te mandaré esta semana un tequilita. Y gracias, muchas gracias por los peanuts.

-Cheers, my Andy. Be my guest.

-Me canso, ganso.