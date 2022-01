Para transformar México

Al observar los contrastes de pobreza y riqueza que existen en México, casi todos estamos de acuerdo en que nuestro País requiere una transformación a fondo. Esta transformación debe de ser hacia una mayor igualdad dentro de un marco de libertades. Muchas veces me he preguntado: ¿Por qué persiste en México un esquema social en el que a unos se les colma el plato y a otros se les deja hambrientos? ¿Qué hay que hacer para impulsar un País que sea más justo que dé oportunidades similares a todos?

Una buena respuesta a estas preguntas la he encontrado en el libro titulado No es Normal: El juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo, de Viri Ríos, publicado en 2021 por editorial Grijalbo.

No es normal

Se trata de un libro que desmenuza y hace una cirugía mayor del funcionamiento de la cosa pública en México, principalmente en las áreas de impuestos, competencia y trabajo. La pregunta que se plantea es: ¿Por qué México es tan desigual? La respuesta general que da es que “México es un país donde la mesa está puesta para que sea difícil salir de pobre y casi imposible salir de rico” (p.23). Para explicarla expone una serie de situaciones absurdas en las que, por ejemplo, los ricos pagan menos impuestos que las clases medias; o donde los consumidores perdemos el 11% de nuestros ingresos debido a los sobreprecios por falta de competencia de mercado; o los privilegios de unos pocos como, por ejemplo, los abusivos servicios notariales y las jugosas cuotas de las tarjetas de crédito, o la falta de un marco legal justo para los jornaleros agrícolas o el hecho de que no se cobra impuestos a las rentas ni a las herencias. Sin embargo, el libro no se queda en la crítica y el señalamiento de estas situaciones injustas, sino que en cada situación sugiere cambios y reformas que urge impulsar. El libro puede leerse casi como un manual para transformar a México. No se trata, sin embargo, de un libro “chairo”, ni de una “Amlover”; tampoco se ubica como neoliberal conservadora; no encaja en esta polarización o dualidad política. Todo lo contrario, en cada asunto que aborda la autora está en contra de los privilegiados y a favor de los perjudicados. El libro ayuda a “abrir los ojos” y descubrir muchas situaciones a las que estamos acostumbrados y que sin embargo no son normales y esconden situaciones de privilegio para unos y discriminación para otros.

Se trata de un libro fácil de leer, escrito en lenguaje sencillo para un público amplio, atractivo para cualquiera que quiera entender un poco más este País e impulsar y apoyar su transformación.

La autora pertenece a una generación emergente de intelectuales y estudiosos de la sociedad mexicana que sorprende por la agudeza y la claridad de su análisis. Ella es originaria de la Ciudad de México con un doctorado en gobierno por la Universidad de Harvard, además de ser colaboradora del periódico El País y de la revista Expansión. Aunque reside en México, es profesora visitante de la universidades de Purdue y de Harvard.

Los gobiernos de cuates A manera de ejemplo, entre los diversos temas que aborda el libro No es normal, está la manera como cada gobierno contrata servicios y cómo dichos contratistas cambian con cada cambio de gobernante. “En la mayoría de los estados los gobiernos son de cuates. Cuando el gobernador cambia, el 83% de las empresas pierden los contratos públicos grandes que tenían. Un pago de favores donde los políticos les dan jugosos contratos a empresarios fugaces. Y donde cada que cambian los políticos cambian los compadres. Esto no es normal.” (p. 189)

Otro tema que aborda el libro está el de los privilegios que gozan los notarios y cómo escrituran empresas fantasmas, transas inmobiliarias y extorsiones certificadas. Pero más vale que usted lea el libro directamente, será un tiempo bien invertido.