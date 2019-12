Para no repetirse

Seguramente en este 2019 hubo muchos más acontecimientos positivos que negativos, pero los seres humanos tenemos un imán hacia las noticias negativas. Esto es ancestral, según lo explica el arqueólogo y escritor Eduardo Caccia:

“Las razones de nuestro imán con la información negativa existen desde tiempos cavernarios. Los cazadores regresaban al campamento luego de extenuantes jornadas, encendían una fogata y alrededor de ella se reunían más individuos de la comunidad, escuchaban sus historias con profundo interés para saber cómo uno de ellos se había ahogado al cruzar un río caudaloso o cómo otro había sido mordido por una serpiente mortal, no por morbo ni por schadenfreude (gozar la tragedia de otro), lo hacían por la razón más importante de todas: La sobrevivencia. A través del éxito o infortunio de otros acumulamos instrucciones para estar preparados en circunstancias análogas. El principio es tan antiguo como vigente”.

Es decir, según Caccia, las noticias negativas nos dejan en los seres humanos experiencias para que éstas no se vuelvan a repetir. Así, en este 2019, hubo en Sonora noticias negativas que nos deben mover a la reflexión y a la acción.

1.- Las Madres Buscadoras. Una de las frases que más me estremeció en el año fue la de Aydé Vilchis, integrante de uno de varios colectivos que con picos y palas excavan para buscar a sus desaparecidos: “Si lo vas a matar, déjalo al exterior, no te vamos a preguntar por qué lo hiciste, déjalo porque no sólo lo matas a él, matas a la familia completa”. Estas mujeres han hallado, por lo menos, 75 osamentas y cuerpos en Cajeme, Guaymas, Hermosillo y Puerto Peñasco.

2.- Feminicidios. El año cierra con 33 carpetas de investigación abiertas por feminicidio, según la Fiscalía General de Justicia.

Todas las muertes han sido estremecedoras, pero en la opinión pública calaron y hondo los feminicidios de Itzel Nohemí, la niña de 7años de edad, de San Luis Río Colorado, que fue encontrada semienterrada cerca de un canal de riego; de Ámbar Dolores, estudiante de Arquitectura de 20 años de edad, hallada en su departamento en Hermosillo calcinada y con un cuchillo en el cuello; y de la investigadora y feminista Raquel Padilla, quien fue ultimada por su pareja sentimental en El Saúz, en Ures.

3.- Con los niños, ¡no! El año termina con 18 niñas, niños y adolescentes asesinados en Sonora, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Al igual que los feminicidios, no hay casos más graves que otros. Todos son igual de graves.

En Bavispe, un grupo armado atacó tres camionetas repletas de mujeres y niños pertenecientes a las familias Langford y LeBarón, de la comunidad mormona de La Morita. Fallecieron seis niños de entre 7 meses y 12 años de edad, así como tres mujeres adultas.

En Empalme, un grupo criminal quemó con gasolina una vivienda en la que se encontraban dos adultos y dos niños. Murió quemado Dayron Jesús, de 7 años de edad, así como su mamá, de 32 años, y su tío, de 25. En Sacramento, California atienden aún a Keyli Cristal, de 2 años, que resultó severamente quemada.

En Ciudad Obregón, un niño de 3 años murió durante el ataque de un grupo armado contra su padre, quien también falleció.

4.- Negligencia gubernamental. Un hombre cayó en un socavón y se fue en la corriente del drenaje. Pasaron siete días desde que se reportó el hecho y hasta que fue hallado el cuerpo en las tuberías. Lo lamentable es que ese hoyo había sido reportado, de manera insistente, por los vecinos días antes del accidente. Esto pasó en octubre y ningún funcionario ha sido despedido en el Ayuntamiento de Hermosillo.

Dos jóvenes estudiantes de preparatoria resultaron con graves quemaduras tras explotar un transformador subterráneo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Centro de Hermosillo. Los hechos ocurrieron durante las lluvias del 27 de noviembre. Luis Fernando Payán, de 16 años, sigue hospitalizado en Sacramento, California, gracias a la organización Schriners, pues tiene el 80% de su cuerpo dañado. Según sus familiares, la CFE no se ha hecho responsable.

5.- Retos. Sin duda, el gran tema para Sonora en 2020 es el de la seguridad, seguido por el de derechos humanos. El Estado necesita paz y garantizar la seguridad de niños y mujeres. Dos temas que deben ser prioridad en la agenda pública.

*Juan Carlos Zúñiga es periodista desde 1997 con experiencia en prensa, radio y televisión. Premio Nacional de Periodismo 2002.