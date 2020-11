Pandemia y “un gallo”

Fecha: Domingo 22 de noviembre del año de la pandemia. Ciudad: Hermosillo. Hora: 9:00 de la mañana. Lugar: Campo de futbol de La Sauceda. Personas en el terreno de juego: 23. Personas paradas alrededor: Cerca de 150. Asistentes en las gradas: 60. Gente usando cubrebocas: 8. ¿Sana distancia?: NO. ¿Es una actividad esencial?: NO. Autoridades en el lugar: 0.

Así es como se vive en estos tiempos de hipocresía pandémica. Muchos anuncios, avisos, videos en redes sociales, reportes de infectados y muertos que ya pasan del millón y de 100 mil a nivel nacional. Pero parece que a nadie le importa, ni al pueblo ni a las autoridades. Todo es demagogia, frases hechas, en el mundo nadie se hace responsable.

Esto sucedió justo en la semana en que los “legisladores” aprobaron un ridículo reglamento que según ellos es para obligar al uso de cubrebocas en lugares públicos, pero su incompetencia no les dio para entender que si no ponen un castigo no habrá quién le haga caso a su lineamiento hecho para taparle el ojo al macho.

Ya tienen dos años y dos meses como diputados locales y es hora que no le entienden. ¿Por qué el miedo a poner sanciones? Creen que eso es represión y les parece algo terrible. La verdad es que para esa decisión tan ridícula era mejor que se hubieran ahorrado la molestia. No entienden y no entendemos que en México nunca se ha controlado la pandemia, por más que AMLO, Gatell, Alcocer y compañía insistan en querer engañarnos con ese irresponsable discurso.

En países como Italia, España, Francia que viven ya una segunda ola de contagios hay castigos fuertes. En Italia, desde mediados de octubre es obligatorio el uso del cubrebocas en espacios públicos y esa medida irá hasta el 31 de enero. Sólo los menores de 6 años y personas que por alguna razón física no puedan usarlo están exentos. La multa a quien incumpla llega a los mil euros, así como 25 mil pesos.

Aquí les tiembla la mano para tomar decisiones que ayuden a la prevención de algo que ya ha cobrado la vida de más de 3 mil 300 sonorenses. Una persona me decía ayer que el uso del cinturón de seguridad se tomó en serio cuando establecieron sanciones. Si los legisladores no están dispuestos a hacer las cosas bien sería mejor que renunciaran. No lo harán porque son “aviadores funcionales”. Qué pena.

La mariguana

Y esta semana, en el Senado de la República tuvieron la infeliz ocurrencia de despenalizar el uso lúdico de la mariguana con una votación de 81 a favor, 18 en contra y siete abstenciones. Y digo infeliz, no porque tenga una postura al respecto, sino por la manera en que lo hicieron.

Para empezar, estuvieron presentes 106 senadores, es decir una ausencia de 22. Sí, 22 senadores que tenían algo más importante que hacer.

De Sonora hubo dos votos a favor (Arturo Bours y Sylvana Beltrones), quienes seguramente un día de estos vendrán a explicar el motivo de esa postura. En contra estuvieron Lilly Téllez y Damián Zepeda, quienes también están obligados a justificar esa decisión ante los sonorenses. Hay “detallistas” que nomás no tienen sentido.

Miren nada más. La decisión establece que un mexicano puede traer 28 gramos de mariguana en su poder. ¿Y el policía cómo va a saber que son 28 y no 29 gramos los que trae alguien? Porque no crean que los “senadores” amarraron esto con una ajuste al presupuesto para darle una báscula a los policías mexicanos (jaja).

Salieron con que alguien puede fumar si todos los presentes lo aprueban. Eso significa que si un inspector o policía llega a un lugar tiene que preguntarle a todos los presentes si dieron su consentimiento o el fumador en cuestión debe ir a la cárcel. Ah, y no debe haber menores de edad presentes. Imaginen la escena con alguien que se para y dice: “Por favor, todos los que están aquí muéstrenme su credencial de elector porque estoy a punto de proceder a echarme un 'gallo'. Si no la tienen hagan el favor de abandonar este lugar”.

Y esa Ley la aprobaron los Senadores, quienes supuestamente deberían de ser los políticos más respetables y preparados de la comunidad. Por lo menos no han tenido la decencia de explicar los detalles de algo que es muy trascendente para el País.

Martín Holguín