Panamá sin academias y una fantasía del HOF

“Un banquero es cierta persona que presta a otra persona el dinero de una tercera persona”. -Nathan Mayer Rothschild.

-o-o-o-o-o-o-o-

Hoy, como todos los miércoles, es Día del Correo. Recuerden, por favor, que no puedo responder a quienes no informan desde cuál población o ciudad escriben.

Lu Sing, de Los Ángeles, pregunta: “¿Qué opinión le merece el taiwanés de Taitung, Yu Chang, shortstop de los Indios en Triple A, de quien dicen es muy buen bateador y es mi primo hermano?”

Amigo Lu: No lo he visto jugar, pero los coaches de su equipo, el Columbus, me dicen que necesita aumentar su promedio al bate para establecerse en Grandes Ligas. El problema es que hace swings muy grandes en busca de jonrones, ha sacado 68 en seis campañas por las Menores, pero batea para .248, 289 impulsadas. Sin embargo, a los 24 años de edad puede lograrlo, ya que tiene las facultades.

Elizabeth Robertson, de Miami, pregunta: “¿Qué ha ocurrido con el libro de sus 90 años de edad? Creo que ya hace cerca de un año usted anunció que estaba imprimiéndose, y como soy gerente de tres librerías en el Sur de Florida, he estado esperándolo; y he llamado a Culiacán, “Editoriales Once Ríos”, que me dijeron editó la obra, pero no tengo respuesta alguna. Allá no contestan el teléfono ¿Qué puedo hacer?”

Amiga Liza: Gracias por tu preocupación. Pero me ha ocurrido lo mismo. Incluso, el propietario de “Once Ríos”, Juan Carlos Valle Quintero, a quien creí conocer bien, no atiende mis llamadas, ni mis emails. Y sé que tiene los libros, pero ¿qué hace o hará con ellos?, ¡quién sabe! De todas maneras, estoy en busca de otra editora.

Rafael J. González, de Obregón, pregunta: “¿Por qué no han instalado en Panamá las Academias de Beisbol que usted anunció?”

Amigo Fafa: Ya he publicado que los terrenos que habían escogido no pueden, por ahora, ser dotados de los servicios de agua ni electricidad. Y así, imposible… ¡¡Digo yo, ¿no?!!

Gustavo Álvarez, de Porlamar, pregunta: “¿Qué ocurre si uno de los elegidos para ser elevados a Hall de la Fama de Cooperstown renuncia públicamente a esos honores, y por supuesto no se hace presente el día de la entronización?”

Amigo Tavo: Como estás enterado, se eligen miembros del Hall de la Fama desde 1936 y no se ha dado ese caso, ni nada parecido. De todas maneras, consulté con varios ejecutivos del ambiente y coinciden en que se haría todo como de costumbre, menos la entrega de la placa al homenajeado. Pero la que se instala en el museo quedará allí, como si todo hubiera sido normal.

ATENCIÓN.- Te invito a leer el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” en Internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.