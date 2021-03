Oportunidad de leer

La prolongada reclusión que estamos viviendo nos ha obligado a aprender modos alternativos de trabajar y descansar. Estar confinado intentando dar cuenta de sí por medios electrónicos no resulta sencillo; dar una clase o una conferencia a un auditorio que se pierde entre minúsculas imágenes situadas ordenadamente en la pantalla de la computadora requiere más imaginación y esfuerzo que realizar la misma tarea en vivo y en directo.

Me da escalofríos pensar que muchas instituciones optarán por una pedagogía a distancia, aséptica y sin contacto entre maestro y alumnos. Y, me temo, algunos la llamarán “nueva normalidad educativa”.

Ahora bien, eso de no tener un horario rígido y poder dedicar horas al trabajo y otras al ocio, tiene sus ventajas: Esta pandemia me ha permitido leer con calma y fruición libros que creía tener arrumbados en los estantes de mi estudio, y he adquirido otros que empezaron desde ese momento a ser parte de esta aventura lectora.

En estas últimas semanas me he encontrado con dos novelas, ambas escritas por mujeres norteñas, las dos interesantes y, sobre todo, divertidas y aleccionadoras. Se trata, en los dos casos de escritos sólidamente asentados en la realidad y la historia del Norte mexicano, en particular la esquina Noreste, los estados de Nuevo León y Tamaulipas y su devenir a lo largo del siglo 20. En los dos se dibujan los claroscuros de una historia campirana compleja, humana y feroz, desde perspectivas no opuestas, sí complementarias.

En Autobiografía del Algodón, la autora, Cristina Rivera Garza, nos pinta un mural compuesto por las vidas de sus abuelos y bisabuelos, sus padres y parientes que deambularon desde el Centro del País hacia el Norte árido en busca de tierras, trabajo y sustento, por pueblos y villas del desierto central mexicano. Su caminar los llevó por una geografía inhóspita y ardua, sobre todo para quienes abandonaron paisajes más exuberantes, pero poco esperanzadores, y se orientaron a una quimera elusiva y áspera que los llevó a asentarse en pueblos nuevos, abrir tierras al cultivo y esperar lluvias inciertas y azarosas; encontrar promesas de irrigación y presas que ceden ante crecientes pasmosas, que destrozan sueños y vidas, y espolean a un nomadismo que los lleva siempre un poco más al Norte. Alcanzan su sueño de ser propietarios, pero luego terminan como pizcadores de algodón, migrantes indocumentados, colonos y ejidatarios sujetos al vaivén de la demanda de la fibra blanca, y luego del narcotráfico...

La autora construyó el texto en un ir y venir por una topografía familiar e insólita. Nos describe los trabajos de la tierra, la seriedad a veces huraña de los varones y la diligencia hogareña de sus mujeres. Nos ilustra sobre un modo de ser mexicano, una región y unos tiempos que son de todos, por más que muchos no se reconozcan en ellos.

El otro libro, otra perspectiva, otra historia pero la misma, es El Murmullo de las Abejas, de la regiomontana Sofía Segovia. En ella nos narra la historia de Linares, Nuevo León, por medio de los trabajos de una familia de hacendados en la frontera con Tamaulipas, desde los tiempos oscuros de la Revolución Mexicana hasta la decisión de olvidarse de los cañaverales y sembrar naranjos para proteger la tierra de una reforma agraria y unos campesinos anhelantes de su propia milpa, que amenazan una vida que sólo es apacible para quien la observa desde lejos. La primera edición es de 2015, pero la narración de la pandemia de la influenza en la región, en 1918, parece una premonición.

Sofía Segovia nos describe esa vida rural y abierta a un mundo cambiante. Con un guiño a un realismo norteño y mágico, compone una compleja relación de las transformaciones de un mundo bucólico y de un modo de vida que sigue presente en la cultura y la memoria de muchos, ahora citadinos y apartados del terruño ancestral.

Las disfruté, las recomiendo.

CV: Ernesto Camou Healy es doctor en Ciencias Sociales, maestro en Antropología Social y licenciado en Filosofía; investigador del CIAD, A.C. de Hermosillo.

CORREO: e.camou47@gmail.com