Opinan acerca de las Grandes Ligas en México

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Si te cuidas, cuidarás a los demás, incluso a tus

parientes”… J.V.

-o-o-o-o-o-

Si coronavirus lo permite, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años de prestar servicio diario, de lunes a domingo.

Hoy y mañana son Días del Correo. ¿Enviaste nombre, apellido y desde cuál población o ciudad escribes?

Tonino Migleacho, de Caracas, pregunta: “Creo que remolcar carreras es lo más importante en el beisbol, ya que con carreras es que se ganan los juegos. ¿Quién ha impulsado más carreras en una temporada?, y si no es latinoamericano, ¿quién de los nuestros ha sido el mejor en la especialidad?”.

Amigo Nino: El líder en una campaña es Hack Wilson, 191 en 1930, el latinoamericano de más impulsadas en un año, Manny Ramírez, 165 en 1999. Y el campeón de todos los tiempos, Hank Aaron, 2 mil 297, seguido por Babe Ruth, 2 mil 213; Alex Rodríguez, 2 mil 86 y Albert Pujols, 2 mil 75.

Mario Galván, de Matamoros, Tamaulipas, opina: “Me refiero al comentario de Tomás Rodríguez, del D.F., el cual es inapropiado y grosero. Se alebresta si no le endulzan el oído con lo que quiere oír. Sabemos las condiciones económicas y culturales del mexicano. Se nota en los parques de la Liga Mexicana de verano, con tan lamentable escasa asistencia, y los repetidos cambios de sede de equipos, sin contar los destrozos que causamos a las instalaciones, a las cuales no les dan mantenimiento. Los juegos de Grandes Ligas en Monterrey no fueron llenos totales, yo estuve ahí, pues no tenemos poder adquisitivo para pagar 2 mil o más pesos por juego en dos días, menos para cinco o seis juegos por semana; mínimo 15 juegos por mes. Los equipos de soccer juegan cómodamente un juego en su casa por quincena, por eso a veces llenan sus estadios, sin decir que no tiene chiste entenderle a ese juego. Ubiquémonos, tristemente estamos lejos de llegar al nivel de MLB, trabajemos para superar esas barreras y así las generaciones de nuestros nietos disfruten lo que nosotros no hemos logrado”.

Amigo Mayo…: Y lo peor, desaparecerían, por lo menos, las dos Ligas Grandes de México, quizá otras también, por lo quedarían millares de personas sin trabajo, incluso peloteros.

José L. Hernández, de Monterrey, responde: “Muy educada y argumentada su respuesta a mi compatriota Tomás Rodríguez del D.F. Él fue muy grosero y ofensivo para con usted. Como usted le sugiere, debió antes, documentarse y analizar qué infraestructura se necesita para tener un equipo de Grandes Ligas. Lamentablemente, en nuestro país, como usted señala, no tenemos todavía la capacidad económica para mantener un equipo por esas alturas”.

ATENCIÓN.- Te invito al archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, entrando por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.