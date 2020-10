Octubre de terror

El cierre de octubre va a estar de terror, muchas cosas sucederán en los finales días de este mes al que ya le queda media vida.

Es prácticamente un hecho, con arriba del 90% de probabilidades, la alianza entre PAN-PRI-PRD rumbo a las elecciones del 2021, llevando a Ernesto Gándara como candidato a gobernador, pero dejando mano a los otros dos partidos para alcaldías y diputaciones locales y federales. Hermosillo es para el PAN.

Hay al interior del Partido Acción Nacional una clara y muy legítima resistencia a la mentada alianza, pero no tan numerosa ni organizada como para echarla abajo... No hasta el momento.

Un amigo panista, al que le pongo más atención de la que le demuestro, me ha dicho que lo que el PRI-Gobierno está comprando es un cascarón, se refiere al PAN, yo no lo creo... Es más, ni él se lo cree.



Algunos panistas se ofendieron por el discurso de la Gobernadora el sábado pasado en la reunión del Consejo Político Estatal del PRI, cuando hizo referencia a ese pasado inmediato, al panismo pues de Guillermo Padrés.

No, no es con ese panismo con el que el PRI buscaría aliarse, eso está claro, porque también claro está que algunos ex funcionarios del gobierno anterior están más del lado de Morena, lo cual es su muy legítimo derecho.

Claro, nada es un hecho hasta que caigan los votos en los consejos de cada partido.



Por eso vemos esfuerzos y mensajes duros como el de Ernesto “Kiko” Munro, alcalde de Puerto Peñasco, quien con claras intenciones de ser candidato a la gubernatura ha rechazado las alianzas.



Igual ha pasado con el ex alcalde de Guaymas, Antonio Astiazarán quien promueve alianzas con ciudadanos, pero no con el PRI.

Con todo y eso, es probable que veamos a ambos, Munro y Astiazarán en las boletas electorales. Algunos sienten terror de que no se haga la alianza... otros de que sí.



...Y EN MORENA

Alfonso Durazo también llega a Sonora el fin de mes.

Es la llegada oficial, porque durante meses ha estado viniendo a Hermosillo y otros municipios encabezando reuniones secretas con su equipo de campaña, diputados y alcaldes a quienes ya les tiene entregadas responsabilidades y tareas por todo el estado.

Algunas de esas reuniones han sido en una cerrada de Colosio Poniente.

Han tenido los morenistas de Durazo que brincarse algunas cosas estatutarias, porque el conflicto por la dirigencia nacional está de pronósticos reservados.

Eso retrasa trabajos en los estados, que van desde los cambios de dirigente, nombramiento de carteras dentro de los comités estatales y el armado de la estructura del partido.

Fue por eso que se inventaron la figura de vocero y se la dieron a Adolfo Salazar, para tener ya una voz autorizada sobre todo rumbo a las campañas.

Aunque Jacobo Mendoza sigue siendo el presidente del partido y forma parte también del equipo de Durazo.

Salazar fue otro de los que salieron a responder el discurso de Claudia Pavlovich, la priista, para pintar distancia y reforzar la negativa de una presunta alianza PRI-Morena rumbo a las elecciones.

La distancia es relativa, negar rumores era urgente.

Ana Gabriela Guevara no se ha terminado de sentar y mucho menos da señales de quererle levantar la mano a Alfonso. Lo hará, dicen en Morena porque es cuestión de tiempo y de que las cosas se vayan acomodando.

Quién sabe, el hecho es que sus operadores en Sonora (los de Ana) no han bajado la guardia y en donde quiera que se paran dicen que la ex velocista mantiene firmes sus aspiraciones por la gubernatura, incluso difunden un video en redes sociales en donde aparece ella anunciando sus intenciones.

Algunos sienten terror de que Ana brinque a quitarle votos a Alfonso.



RB VA SOLITO

Ricardo Bours es el virtual candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado.

Perdieron su apuesta quienes aseguraban que no llegaría ni a candidato.



Llegó y para rematar con toda la fuerza posible, con el respaldo de toda la estructura local y nacional de ese partido. No se le regateó al empresario cajemense ni el más mínimo apoyo, ni en las líneas discursivas siquiera.

Van con él y van con todo. Quienes apostaron que esto no sucedería tendrán que replantear las apuestas y los escenarios. Pero creo que no habrá apuestas, porque los pronósticos estarán de terror.