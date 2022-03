No existe comunicación pública mas efectiva que el cumplimiento impecable de sus obligaciones.

“Al poder no ay imposible” sic, declara Felifardo Rey de Virginia en la comedia de Lope de Vega y Carpio, Obras son amores, y no buenas razones. Lo que era evidente en el siglo XVII sobre los límites del poder, en esa fina ironía que caracterizaba las comedias de Lope de Vega es más evidente hoy en día. Al poder político lo limita el marco constitucional, la disponibilidad de presupuesto, la opinión pública y finalmente la realidad.

En estas semanas observamos el triste espectáculo de quienes buscan convertirse en entes meta constitucionales. Como ejemplo tenemos las interpretaciones absurdas y legislación a modo, que a decir de algunos, les permitirá hacer campaña y propaganda para un ejercicio de revocación de mandato presidencial a celebrarse en abril de este año. Otro ejemplo, en Sonora seguimos con un auditor mayor provisional cuya designación por parte del Gobernador fue omisa en cumplir lo establecido en el articulo 67 de la Constitución local, secretarios que firman decretos sin tener facultad para ello y más preocupante aun, sin consecuencias, reformas como la ley de seguridad inconstitucionales, entre otras.

La situación financiera del Gobierno de Sonora al cuarto trimestre ubicaba la deuda pública en 95.2% de los ingresos de libre disposición, para el servicio de la deuda en 2022 en el Presupuesto de Egresos incluyen 5,336 mdp, el 7.86% de los ingresos y una cantidad similar al presupuesto de pensiones del Isssteson, que el año pasado destinó 4,831 mdp por concepto de pensiones y jubilaciones. Mas del 15% del presupuesto del Estado se destina a pagar pasivos históricos. La tasa base de referencia a la cual están indexados los pasivos financieros del Estado y municipios en un año ha incrementado en 2%, con expectativas a la alza por lo que resta del año, la decisión de otorgar estímulos fiscales por parte del Gobierno federal a las gasolinas existe el riesgo que el Estado no reciba 392 mdp presupuestados por ese concepto, todo esto seguramente impactará las finanzas públicas.

Entre los 10 municipios más endeudados del País per capita se encuentran cinco de Sonora. Puerto Peñasco (1) , Agua Prieta (4), Hermosillo (5), Nogales (6) y Guaymas (7) . Como porcentaje de sus ingresos totales Puerto Peñasco 56.9%, Agua Prieta 45.6%, Guaymas 44.0%, Hermosillo 37.8% y Nogales 32.0%. Los saldos reportados de obligaciones financieras son Hermosillo 1,875.4 mdp, Cajeme 644.9 mdp, Nogales 496.1 mdp, Guaymas 332.6 mdp, Puerto Peñasco 312.5 mdp, Agua Prieta 213.5 mdp, y Navojoa 112.4 mdp. La deuda a proveedores, pasivos laborales y contingentes derivados de juicios no están incluidas en lo que reporta la Secretaría de Hacienda a diciembre de 2021.

Mientras esto sucede con las limitantes constitucionales y presupuestales observamos una gran actividad declarativa con un derroche de recursos en comunicar lo que se tiene pensado hacer cuando tengan presupuesto así como anunciar lo que es su obligación constitucional hacer. La delgada línea entre comunicación de las obras de Gobierno, propaganda política y proselitismo electoral “para lo que se ofrezca” se mueve todos los días por quienes buscan el impacto mercadológico y la venta de espejismos de corto plazo. No existe comunicación pública más efectiva que el cumplimiento impecable de sus obligaciones. De poco sirve anunciar obras que sólo existen en papel, limpieza de áreas cuando el resto de la ciudad es un caos, becas para estudiantes cuando las escuelas no están en condiciones de recibirlos, planes y reuniones grandilocuentes en materia de seguridad cuando la realidad ya alcanzó a todas las regiones del Estado y a muchas familias, desarrollo económico sin un respeto al Estado de Derecho que dé garantías a trabajadores e inversionistas. Los “históricos” y “extraordinarios” superlativos que se usan a diario en la comunicación pública no convierten los eventos intrascendentes en logros para el avance real del Estado, no modifican la realidad, esa terca realidad con la cual convivimos todos los días los ciudadanos, sólo alimentan el ego y la vanidad de los ciudadanos de excepción que nos gobiernan.

Mientras todo esto sucede polarizados y confrontados nos encontramos como sociedad a juzgar por las conversaciones públicas de descalificaciones sin debate, sin argumentos y más preocupante sin tener la capacidad de entender y tolerar al prójimo. El legado de un Gobierno no debería ser la confrontación, el encono y la división. Está en nosotros cambiar el tono de la conversación pública, que está sea amable y cordial, que prevalezca un estado de ánimo de ambición por revertir la espiral declarativa en la que nos encontramos.

