No te compliques

Al enfrentar un problema es muy interesante utilizar principios que nos ayuden para resolverlos de la mejor manera. Y un aspecto importante es el definir lo que es la felicidad o el estado ideal para uno, y así resolvamos nuestras circunstancias adversas en congruencia con este concepto que tengamos.

CUÁL ES TU CONCEPTO

Si nos manejamos con un concepto de felicidad, según varios expertos lo más importante para ser felices es mantener una buena calidad en vuestras relaciones personales. Y más específicamente con tres tipos de ellas.

La primera sería con nuestro trabajo. Si tu trabajo no te gusta o no te satisface, ya empezamos mal. Un segundo tipo de relación sería la que mantienes con tu tribu: Padres, cónyuge, hijos, amigos, vecinos, clientes, proveedores, etc. Y por último y no por eso la menos importante, la relación que mantengas contigo mismo y con tu Creador, así de sencillo, si no estás contento contigo mismo, con la imagen que tienes de ti mismo y que proyectas francamente no se va por buen camino.

Otro aspecto sería también el tener falsas creencias sobre lo que es la felicidad, como puede ser que sea necesario la aprobación de otras personas, llámese padres, jefes, colegas, etc. Otro ejemplo de falsos conceptos de felicidad es cuando pensamos que tengamos cierta cosa seremos felices: Casa, carro, nivel de patrimonio.

Una primera conclusión sería que si estamos de acuerdo que nuestras relaciones son la pauta de la plenitud personal aquí en esta vida será necesario eliminar todo aquello que nos complique las mismas.

EJEMPLO

Vamos a poner el caso que en el individuo, no estás de acuerdo con su apariencia física, por exceso de peso. Y no sabes qué tipo de dieta llevar, de qué manera debe nutrirse, y qué tipo de ejercicio realizar y esto en consecuencia le desmotiva y no hace nada.

Vayamos entonces a las cuestiones de fondo, y que si te es posible resolver, y sin mucho costo. Primero, para bajar de peso lo que tienes que hacer en el caso de la comida: Elimina azúcar, harinas y comida procesada. Con respecto a lo que tomas, no consumas bebidas con azúcar o con azúcar de laboratorio. Se recomienda tomar mucha agua para hidratarnos correctamente. Y con respecto al ejercicio, muévete y suda por 30 minutos de cuatro a cinco veces por semana, con eso estás del otro lado.

Conclusión estimado lector, si enfrentas un problema define cuál es el resultado que te interesa, cuestiona cuáles son los principios básicos para resolverlo, y en base a ello actúa. No te compliques al respecto. Y si en todo cuidas el aspecto de tus relaciones vas por buen camino. ¡Feliz domingo!