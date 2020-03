No post, no Twitter

Nos llama la atención que cuando hay una manifestación y asisten encapuchados lo más probable es que haya violencia y daños a la propiedad. El mantenerte en el anonimato le da “fuerzas” al individuo para hacer lo que quiera sabiendo que será muy difícil lo hagan responsable de sus acciones.

El caso de las redes sociales

El Internet es actualmente una plaza con millones de visitantes. Cuando las personas ingresan en las redes sociales con anónimos sus comentarios o comportamiento dejan mucho qué desear. Si pones en Twitter un comentario de que te llaman la atención las mascotas, en el cuarto comentario anónimo ya te están recordando a tu progenitora. A diferencia de una concentración de personas físicamente, una concentración de modo virtual tiene un alcance prácticamente ilimitado. La des personificación del individuo te la puedes encontrar en cualquier computadora o smartphone. Como resultado el incremento de nuestra habilidad para mostrar desprecio se ha vuelto muy eficiente.

Un estudio hecho por sicólogos descubre que hay una alta correlación de los trolls (personas que se dedican hacer comentarios ofensivos en redes sociales de una manera anónima), con enfermedades patológicas como sadismo, sicopatía y maquiavelismo.

Qué se pudiera hacer

Acorde con Arthur Brooks, experto en el tema, las compañías de redes sociales deberían eliminar el anonimato en dichas plataformas, y que personas con identidad real emitieran los mensajes. Otro aspecto que recomienda Brooks no establecer conversación o responder a un mensaje anónimo, lo mejor es ignorarlos.

Por último: Tener mucho cuidado de no tener un tiempo expreso y limitado para participar en redes sociales. Esta ya documentado que las personas que pasan mucho tiempo en ellas tienden a la soledad y a la depresión. ¿Por que? El ser humano necesita contacto humano, y una base importante del bienestar del individuo es la calidad de sus relaciones personales, no digitales.

Veámoslo en el mundo profesional: La capacidad de negociar, de establecer una relación productiva, de aprender a manejar objeciones en el ámbito de las ventas, por poner unos ejemplos, se logra en el mundo real en el contacto tú a tú, no en Internet. Y si un joven no adquiere estas habilidades será muy frustrante su labor profesional, y todo el desgaste emocional y económico que esto conlleva.

Termino con un consejo que no recuerdo donde lo leí: Si no es tuyo déjalo, si note consta que es cierto, no lo repitas (no pongas post o en el Twitter). ¡Feliz domingo, estimado lector!