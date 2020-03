No hay tiempo para la temporada 2020

Coral Gables, Florida.

(VIP-WIRE).

“Coronavirus es como un huracán invisible y sin vientos”. -Dick Secades.

-o-o-o-o-o-

Si el coronavirus lo permite, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años de prestar servicio diario, de lunes a domingo.

La pregunta de la semana: ¿Por qué el comisionado, Rob Manfred, no expulsa del beisbol a todos los Astros, como hizo Kenesaw Montain Landis, quien extrañó a ocho Medias Blancas por vendidos a los apostadores en 1919?

La respuesta: Aquellos Medias Blancas podían subsistir sin sus ocho expulsados, aún cuando tres de ellos eran estelares. Pero tendrían que sacar del beisbol a todos los Astros. ¡A más de 40! ¿Cómo reponer un róster así, de la noche a la

mañana?

Un salto hasta 2021.- Si cada día hay más apariciones de infectados con nuestro enemigo mortal, el coronavirus, ¿cómo pensar que podremos inaugurar la temporada 2020 de Grandes Ligas y las Menores en junio o julio? Es bueno estar preparados. Pero el futuro apunta hacia 2021 para comenzar a jugar pelota en esta Unión de los 50 Estados. Y no quiero ser profeta del desastre, sólo es la realidad…

Culopicosos al bate.- Si los Juegos Olímpicos, que eran en Tokio en julio-agosto, han sido pospuestos para 2021, ¿por qué seguir pensando que se pueda jugar este año en las Menores y en las Mayores? Algunos culopicosos proponen jugar en Grandes Ligas 81 juegos, es decir, la mitad del calendario de costumbre en estos días. Otros, más culopicosos aún, creen posible jugar los 162 juegos con puros programas dobles de siete innings cada uno. De todas maneras, sería una campaña cargada de asteriscos por todas partes…

Sacrifiquémonos.- Mejor es aceptar que coronavirus merece un respeto prolongado y absoluto. Si pudiera ir público a los juegos, sería muy escaso. Y pocos comprarían lo anunciado en las transmisiones televisadas y radiodifundidas y en vallas o

espectaculares.

-o-o-o-

“No me enojo porque no sé perder, como dices, me disgusto porque no se ganar”. -Pacomio.-

-o-o-o-o-o-

La opinión de Mariano.- Un veterano de temporadas de 162 juegos y de rimbombantes Series Mundiales, el panameño Mariano Rivera, opinó acerca de la situación: “No creo que un equipo ganador de la Serie Mundial, tras temporada de 60 u 80 juegos, deba llamarse campeón. No lo creo suficiente”.

Guerra mundial.- En el mundo entero se combate la pandemia, que ha sido lo peor desde la peste bubónica en su etapa final, en los últimos años del siglo XIX, primeros del XX. ¿Cómo imaginar que ahora, dentro de dos o tres meses, todo estará color de rosa, apropiado para jugar al beisbol?

-o-o-o-o-o-

“No les extrañe que ya hayan nacido niños a quienes bautizaron Coronavirus”. -Dick

Secades.

ATENCIÓN.- Puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota” en Internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.