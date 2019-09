No es por presumir, pero…

No había grandes cosas que presumir, pero hubo mucha presunción. Un mensaje al que llamaron Informe de Gobierno (no saben si van en el primero, el tercero o el sexto). Casi-casi como lo esperábamos, muchas palabras y poca sustancia. ¿La gran sorpresa del discurso de Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional? Que la “mafia del poder” y la “minoría rapaz” perdieron figuras importantes porque ahora Carlos Slim, Antonio del Valle y Carlos Salazar se pasaron al “bright side” y obtuvieron el aplauso de quien hace un año los denostaba y sus porristas en el evento.

La buena noticia es que nos confirmó que a nuestro México ha llegado la felicidad por decreto de la 4T. Es más, ahora resulta que los paisanos que viven en Estados Unidos mandaron el primer semestre de este 2019 algo así como 18 mil millones de dólares a sus familiares de “este lado” gracias a la enorme confianza que deben tenerle a don Andrés Manuel, pues este lo mencionó como si fuera un gran logro de su administración, que francamente ya no sabemos ni cuándo empezó. Lo ovacionaron cuando “presumió” este enooorme logro “cuatrotetero”. Ni qué decirles de la ovación cuando presentó como suyas las medallas logradas en los Panamericanos y Parapanamericanos. OMG.

Tuvo que reconocer que en seguridad nomás no ha funcionado, pero obviamente eso se debe a la corrupción y voracidad de todos los gobiernos anteriores que dejaron el País en calidad de piltrafa y no es como que él y su equipo van a recoger el tiradero a las primeras de cambio. Lo bueno es que las mamás ya están hablando con sus criaturas para que no anden por ahí asaltando gente y disparando a diestra y siniestra. Van 20 mil muertos en este sexenio, pero no se desesperen que todo va a salir bien en cuanto acabe con esas malas maneras de los opositores, a quienes por cierto desde sus alturas palaciegas ve “moralmente derrotados”.

Es verdad que en estos momentos la oposición da lástima, luce mal y desarticulada, pero el triunfalismo presidencial debería ser mesurado porque las cosas en Morena no están como para hacer una fiesta. Ya se pelearon por la presidencia del Senado, están creando un caos en San Lázaro porque don Porfirio (Muñoz Ledo, of course) nos salió con que cree en el sufragio efectivo sí reelección. Para “acabarla de moler” (frase que se me acaba de ocurrir, un día de estos la patentaré), doña Yeidckol ya no halla qué hacer con la sucesión de la dirigencia nacional y quiere irse a una encuesta, al más puro estilo de “ya saben quién”. Nubarrón moreno en el horizonte.

Volviendo al “tercer mensaje presidencial”, nos enteramos que vamos muuuuy bien con el “crecimiento de 0%” (algo así como si el nutriólogo, para no perder su chamba, le dice al cliente que rebajó cero kilogramos), obviamente se le olvidó hablar de los señalamientos de corrupción al programa de los “ninis” (hipsters construyendo el futuro).

Mientras él hablaba de sus grandes logros y cero errores, en las calles de la Ciudad de México había una marcha en su contra. Tienen muchos días para hacer escuchar su voz, pero el día del Informe podrían dejar que nos concentráramos y analizarlo sin ruido. Al menos a mí me pareció de pésimo gusto esa marcha.

Llevo años viendo “informes”, desde el cuarto de Echeverría a la fecha, y jamás he escuchado un solo Presidente reconociendo error alguno. Lo más cercano a eso fue un López Portillo llorando, porque tuvo que devaluar la moneda y nacionalizar la banca. Todos los políticos, incluyendo al señor de la 4T, son igualitos.

Colofón: Ayer estuvo en Hermosillo el Presidente. Tuvo su “mañanera”, igual de fársica que siempre. Ya no se comprometió con fechas de la Cuatro Carriles y bateó a quien lo quiso enredar en los líos de su partido (en el Congreso de Sonora, #MorenaDaPena). Las preguntas fueron malitas. Lo más rescatable fue que mostró armonía con Claudia Pavlovich, al grado de decir que Sonora no es de los estados donde se hace mal uso del Fondo Minero. Jonrón de la Gobernadora, quien aprovechó para batear otro cuando explicó las razones para que sonorenses en Arizona puedan tramitar sus licencias de manejo allá. “Es cuanto”, dirían los políticos.