Nepotismo, boxeo y una despedida

El señor dio un discurso. Dijeron que llevaba el nombre de Informe de Gobierno (el número 736.3, aunque el cuarto de manera de oficial). ¿Qué informó? Nada. Así de intensa y efectiva ha sido su “administración”. Terminada la reseña ampliada del “evento de la semana” (jajajajaja) pasemos a temas realmente importantes.

1.- El orgullo de: Estoy en mi año número 42 como periodista y debo decir que, en todo ese tiempo, ni los priistas se atrevieron a tanto. El López anterior (Portillo, presidente de 1976 a 1982) se solazó (ando fino esta semana) con el nombramiento de su hijo José Ramón como subsecretario de Programación y Presupuesto. Qué casualidad “tan casual”, los hijos mayores de Jolopo y AMLO llevan el mismo nombre y fueron igual de favorecidos en sus sexenios. Pero estaba con que ni los priistas se atrevieron a tanto. Ya ven cómo es la mente y, con la edad, uno empieza a “debrayar” (palabra cdmxsense -por no decir chilanga- que significa algo así como divagar). Aquellos nefastos tricolores daban chamba a familiares, amigos y anexos, pero sabían hasta dónde estirar la liga. Es escandaloso e inmoral lo que sucede con los Taddei en Sonora. Diez, sí, 10 integrantes, y contando, de la familia de Jorge Taddei (el super-supremo-delegado federal) cobran en alguna parte de algún nivel de Gobierno. Todos sus hijos están encumbrados, dos funcionarios y una diputada local. Nomás falta que al perrito de la familia lo cuelen al casting de Super Mascotas y debute en el cine. Los primos y sobrinos andan por ahí derrochando talento en el deporte o el Congreso. La tía Lupe, que tan mal lo hiciera en el IEE (ni un debate le salía bien) fue designada legalmente y sin recomendaciones desde mero arriba (jajajajajaja de nuevo) en el Istai. Todo esto se hizo trending (la gringada que no puede faltar en una columna que se respete) por el nombramiento de Pablo Daniel Taddei Arriola al frente de LitioMX, esa empresa que según el Peje nos va a convertir en otro Dubai (algo así decía Jolopo del petróleo y ya vamos en DinaNepotismo, boxeo y una despedida marca). Lo malo es que el muchacho es el primer nombramiento de nivel que le vemos al Peje. Tiene todas las credenciales profesionales y de preparación (hasta a Harvard va) para encabezar una empresa de corte energético. Es justo y lo merece. Desafortunadamente para él, así es la vida de caprichosa (Grupo Elefante dixit),se convirtió en el detonante del nepotismo de la 4T. Dicen que no son iguales al priismo más rancio y tienen razón: Son tan diferentes que hasta peores y descarados salieron.

2.- Nivel internacional: A veces critico a Alfonso Durazo (qué fregados tiene que hacer en LitioMX cuando Sonora requiere de su total concentración), pero hay que decir cuando hace las cosas bien. Debo reconocer que tiene clara su idea de proyectar internacionalmente a Sonora y eso se logra apoyando eventos como la pelea de box del sábado pasado en Hermosillo, con el “Gallo” Estrada como estelar. Un evento de altura, muy bien producido, que puso a Sonora en el plano internacional a través de ESPN y DAZN. Bien hecho Durazo y, sobre todo, un reconocimiento a Célida López, que cada vez demuestra su oficio al frente del turismo sonorense.

3.- Mi amigo Sergio se fue: Desde que nos conocimos nos caímos mal. Nunca estábamos de acuerdo. Sus conceptos de la política y algunas fases del periodismo siempre chocaban, pero supimos forjar una enorme amistad en lo privado a partir de esas diferencias en lo público. Extrañaré mucho las charlas con Sergio Romano, en las que tanto aprendía. Siempre cálido, detallista y con una frase llena de cultura y conocimiento. Sabía de todo, no solamente de música (en lo que era excepcional). Sabía ser amigo, su sonrisa era sincera y la acompañaba de una frase puntillosa que era una delicia (palabra que usaba mucho, por cierto). Duele esta partida porque se trata de alguien muy querido y un hombre valioso, lleno de conocimientos. Va mi abrazo a su Lulú, esa cálida mujer que lo acompañó hasta el último aliento, a mi gran amiga Guille y a Magali. Recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Lo hiciste excelente, amigo.

4.- Inseguridad: No hablaré de levantones de empresarios sonorenses (plural, no singular) y ejecuciones sin freno porque se puede incomodar doña María Dolores, la secretaria consentida de don Alfonso.

