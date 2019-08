Muy diferentes casos los de Rose y 'Shoeless' Jackson

Coral Gables, Florida. (VIP WIRE).- “Ama profunda y apasionadamente, con toda tu alma y todo tu cuerpo. Puede ser que te hieras, pero es la única manera de vivir la vida plenamente”. -La Pimpi.

-o-o-o-o-o-

Hoy y mañana son Días del Correo. Les recuerdo que no puedo responder a quienes no envían información acerca del sitio desde donde escriben. Gracias.

Lisargusto Zapata, de Veracruz, solicita: “Le agradezco me informe acerca de los catchers zurdos en Grandes Ligas”.

Amigo Tuto: Este es un mundo hecho exclusivamente para derechos, fíjate que no hay braguetas zurdas, ni existen automóviles para zurdos, y tampoco hay computadoras zurdas. También es cierto que tradicionalmente la mayoría de los bateadores (siete de cada 10) son derechos, por lo que estorbarían la mayor parte del tiempo a los catchers zurdos para los tiros. Lo catchers derechos tienen el ambiente desocupado en siete de cada 10 casos. No obstante, desde 1901 ha habido nueve catchers zurdos en las Mayores, el último, Benny Distefano, en 1989, con los Piratas. Los otros:

Mike Squires, 1980… Dale Long, 1958… Homer Hillebrand, 1905… Jiggs Donahue, 1902… Joe Wall, 1902… Jiggs Donahue, 1901… Fred Tenney, 1901… Joe Wall, 1901.

Samuel Greenberg, de Tampa pregunta: “¿Cómo compara usted los casos de Joe (Shoeless) Jackson y Pete Rose y el veto para llegar al Hall de la Fama de Cooperstown?”

Amigo Sammy: Son casos muuuuy diferentes. Jackson (Medias Blancas) se vendió a los apostadores en la Serie Mundial de 1919, según el comisionado Kenesaw

Mountain Landis. Mientras a Rose lo acusan de haber apostado a que su equipo ganaba, según el comisionado desesperado por fama, Bart Giamatti.

José Luna, de Turmero, pregunta: “¿Cree usted que David Concepción entre al Hall de la Fama por el Comité de Veteranos?”

Amigo y tocayo: No sólo creo eso posible, sino también lo deseo, después que haber votado por él durante 15 años en la elección de los periodistas.

Silvio Quintero, de Mazatlán, pregunta: “En 1999 Nolan Ryan fue elegido al Hall de la Fama con 98.79% de los votos, 491 de 497. ¿Qué pudieron alegar los seis que no votaron por él?”

Amigo Yeyo: No necesitaban alegar nada si no lo deseaban. Nuestra Major League Baseball Writers Association es una organización democrática ciento por ciento, en la cual se vota libremente, sin presiones ni temores, ni rencores. Y sí, Ryan es uno de quienes ha obtenido más número de votos. Tom Seaver en 1992 logró porcentaje de un punto mayor, 98.80, pero fueron 425 de 430 votos. El que ha recibido mayor porcentaje ha ido Mariano Rivera, 100%, 425 de 425 y Ken Griffey hijo, 99.3%, por 437 del total de 440.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.