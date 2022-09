Muy cuesta arriba

Si cualquiera de los aspirantes que hubo a la dirigencia del PRI en Sonora la tenía cuesta arriba, imagínense ustedes el grado de dificultad que le representará a Rogelio Díaz Brown reagrupar a todas las corrientes internas de ese partido, ahora que llega a la presidente de ese instituto político al parecer producto de una salomónica decisión.

Y el problema no es precisamente él sino la coyuntura interna que vive y a la que se enfrenta desde el momento en que le tomaron la protesta.

Ahí tienen ustedes a Zaira Fernández y Pascual Soto anunciando un bloque opositor interno, a Onésimo Aguilera herido y algo hará pronto.

Desprendimientos ha habido desde la campaña a la gubernatura, incluso desde antes y ahora el más reciente del ex diputado local y ex dirigente priista en Hermosillo, David Palafox, quien ya ensaya el sonsonete del movimiento naranja.

Hacen ruido en el tricolor y se llevan algunos espacios, como este por ejemplo que les estoy dedicando.

Pero la verdadera pelea estará hacia afuera, cuando cada vez se advierte más difícil mantener una identidad propia y por lo tanto reconectarse con el electorado.

Tanto priista trabajando del lado de la 4T, incluso desde las campañas, algunos con puestos en el Gobierno, los acuerdos políticos en el Congreso de la Unión como el caso de la permanencia del Ejército en las calles por más tiempo del previsto originalmente.

Alejandro Moreno Cárdenas convertido en el apestado de la Alianza Va por México.

No está fácil para Rogelio ni lo hubiera sido para los otros dos que al final se quedaron vestidos y alborotados.

Finalmente fueron los famosos factores de poder los que aparentemente lograron un entendimiento que llevó a Díaz Brown a la dirigencia de su partido.

De lo que no estoy seguro es de que si todos los factores fueron incluidos… la reacción de Zaira y Pascual me hace dudar.

CHIVITO EN CRISTALERÍA

Miren, no es obsesión, pero es que de plano yo sigo sin entender cómo pueden caber dentro de la 4T personajes como Napoleón Gómez Urrutia, aunque afortunadamente ya se le anda acabando el fuero y el sexenio.

Ahí anda por toda la República como marcando territorio, dejando una estela de conflictos laborales por donde pasa.

Y mire que para ser medio mexicano y medio canadiense le va bastante bien.

En las semanas recientes registra un tóxico recorrido por empresas como Fertinal, Teksid Hierro, ArcelorMittal y El Boleo que ahora padecen las presiones del senador con el apoyo, asesoría y quizá hasta financiamiento de la United SteelWorkers de Canadá y EUA, organización que al parecer le está dando las claves para aprovechar, como instrumento de amago, el llamado mecanismo de respuestas del T-MEC.

La gracia política de Napo es ya poca, sus fuerzas no son más que mediáticas porque ya ni en la Segob lo aguantan, tanto que la próxima que vaya a pedir audiencia Adán Augusto López va a mandar al portero a que lo atienda.

Aunque el portero tenga una forma mucho más digna de ganarse la vida que el senador.

No tiene tampoco la edad y sobre todo no tiene ni el más mínimo resultado positivo en la presunta mucha en favor de sus representados.

No tiene ya para dónde hacerse y supongo que sabe, porque tonto no es, que es un lastre con el que no piensan cargar ni Claudia ni Marcelo ni Adán, muchísimo menos si el Presidente saliera de otro partido.

No tiene más opción que la de andar importunando empresas como esas que le menciono.

No tiene más opción que la de adueñarse de carreteras y pues ya va siendo hora de que se le ponga un alto.

No es ejemplo a seguir y sí en cambio es el mejor ejemplo de todo lo que había que desterrar de la política en México.