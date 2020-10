Mi unicornio azul

La Suprema Corte perdió una gran oportunidad de dar la esperanza de una real división de poderes. Seis de los once ministros no tuvieron el valor de decirle al Presidente que estaba equivocado, que no necesitaba una consulta para llevar a juicio de cinco ex presidentes.

Pero ya nada puede hacerse y tendremos una intensa campaña para esa consulta (con pregunta reformada, pero la misma farsa), que costará entre 8 y 10 mil millones de pesos.

Será el enorme costo de una “estrategia” presidencial para desviar la atención y que no hablemos de los problemas serios que enfrenta el País. ¿Por qué no ofrece el dinero para infraestructura en Sonora, por ejemplo? ¿Por qué los “diputados”, como la Wendy y esos farsantes de San Lázaro, no le dicen que esos recursos, que obviamente le sobran, los mande a arreglar tantas cosas en nuestro Estado?

Este fin de semana vino a Sonora a más de los mismo. La Gobernadora tuvo un resbalón, que después reconoció y arregló, pidiéndole “aunque sea un poquito”. La realidad es que, aunque diga la contrario, la Federación no apoya a Sonora. Claudia Pavlovich puso ayer un tuit disculpándose si alguien se sintió ofendido por su forma “coloquial” de la petición.

Hay que reconocer que es de altura política hacer este tipo de aclaraciones. Y agregó: “Al Presidente se le entregó un documento con 173 proyectos que representan más de 3 mil mdp de inversión para municipios, en defensa de nuestra gente, el cual defenderemos Estado y municipios ante el Gobierno federal y el Congreso de la Unión”. Buena aclaración. La mala noticia es que tendrá que hacerlo directo porque los diputados federales sirven para dos cosas.

Alerta roja

Y mientras AMLO sigue con su rock&roll, el País sigue a la deriva. La pandemia del Covid-19 está indomable. Ayer hubo un salto impresionante de 2 mil 789 muertos en un solo día a nivel nacional, para llegar a 81 mil 877 fallecimientos desde el 28 de febrero que se detectó el primer caso.

Diga lo que diga el señor López Gatell, la realidad dice que llevamos 221 días de pandemia, con un promedio de 370 fallecimientos diarios. Faltan 55 días para que llegue diciembre. Con ese ritmo, el primero de diciembre estaríamos hablando de 102 mil 597 fallecidos.

Eso es una emergencia que necesita una estrategia diferente con carácter de urgente. A nadie le importan las consultas populares cuando México está indefenso ante un virus que ha sido tratado de manera fatal por las autoridades federales, empezando por un AMLO que se sigue negando a usar cubrebocas.

Y sumen los muertos por el crimen organizado, las predicciones fatales de la economía, la caprichosa manera de usar el presupuesto. Estamos en una crisis sin precedentes y el señor sigue hablando de consultas, de rifas, retando a que se junten 100 mil para renunciar.

Este Presidente anda tan perdido como aquel “unicornio azul” de su admirado Silvio Rodríguez.

Destape de Durazo

Con la novedad de que Alfonso Durazo ya es el candidato de Morena. El Presidente hizo uso, por primera vez como mandatario, del poder de su Dedo y, al más puro estilo del priismo que tanto dicen detestar, presentó a su “gallo” para Sonora. Justo en su tierra, Bavispe, lo definió de una manera tan maravillosa que cuesta entender que esté dispuesto a dejarlo marchar.

Con Alfonso ya oficialmente en la carrera, la pista empezará a llenarse. Ricardo Bours lleva ya una semana con toda la intensidad en redes sociales y anuncios en cuanta página de Internet uno quiera consultar. No se ve por dónde vaya a haber alianza con Movimiento Ciudadano.

En terrenos del PRI, PAN y PRD todo apunta a que irán juntos a la aventura del 2021. ¿El candidato a Gobernador?, seguramente va a salir de una contienda interna con reglas muy bien estructuradas. Por lo pronto ya están apuntados Ernesto Gándara, Toño Astiazarán, Kiko Munro y Pedro Ángel Contreras. Obviamente, la batalla real será entre los dos primeros.

Adiós, Silvia

Falleció mi prima y hermana Silvia, alguien muy querido para mí y mi familia. Se queda para siempre en mi vida, en el corazón, en tantos recuerdos desde la infancia. Gracias por lo que siempre fuiste y serás. Un abrazo a Marcos, Silvita, Pancho, Joaquín y Carlos. Igual a mis primos Myrna, Roberto, Salomón y Chuy.