Los virus contra los imperios

Aprovechando estos días de cuarentena, me he refugiado en la literatura y la historia universal. Ahí he encontrado narraciones fascinantes sobre las pestes, plagas y epidemias de otros tiempos. Aquí le presento un resumen.

La peste bubónica y la caída del Imperio Romano

En el libro El Corazón del Mundo: Una nueva historia universal (2015), Peter Frankopan relata aspectos interesantes de la caída del Imperio Romano. Dice que dos sucesos fueron fundamentales.

Uno fue la invasión de los pueblos bárbaros del Asia Central (godos, vándalos y hunos) que movidos por un cambio climático buscaron mudarse a territorios más propicios e invadieron Europa hasta saquear la ciudad de Roma en el año 410.

Otro fue la Plaga de Justiniano, conocida así por el nombre del emperador, que azotó duramente a todo el mundo Mediterráneo en los años 541-543. La peste se propagó como un relámpago por todas partes y no perdonaba a nadie. Para cuando se daban cuenta ya era demasiado tarde; hubo pueblos que quedaron desiertos y las puertas de las casas abiertas sin nadie que se atreviera a robarlas. En la ciudad de Constantinopla diariamente morían 10 mil personas. La escala de muerte fue inimaginable. La plaga continuó repitiéndose periódicamente con menor intensidad en los puertos hasta el año 750. Todo esto trajo una depresión económica crónica; los campos se dejaron de cultivar, las ciudades se quedaron sin consumidores y se cerraron las rutas de comercio. Se estima que murieron entre 25 y 50 millones de personas, la cuarta parte de la población del imperio. Los niveles de alfabetización cayeron y en mucho tiempo no se volvieron a construir grandes edificios. Fue cuando se inició el feudalismo, la tendencia a encerrarse y a vivir localmente.

Parece que la misma epidemia volvió, conocida como Peste Negra, en los años 1347-1353 causando nuevamente devastación y la muerte de un tercio de la población europea.

La epidemia de viruelas y la conquista de Tenochtitlán

Unos dicen que la derrota de los aztecas se debió al genio militar de Hernán Cortés, otros dicen que lo decisivo fue el apoyo de los tlaxcaltecas. Sin embargo, Jared Diamond en su libro Armas, gérmenes y acero (1999) dice que el causante de la derrota de los aztecas y la caída de México-Tenochtitlan fue el virus que causó la epidemia de viruelas. Lo que dio a los españoles una ventaja decisiva fue el microscópico virus que trajo un soldado español en 1520. La epidemia resultante arrasó matando a la mitad de la población nativa, incluyendo al emperador Cuitláhuac. Los aztecas se desmoralizaron al ver que la misteriosa enfermedad mataba a los nativos, pero no afectaba a los españoles invasores. Para el año 1618, la población inicial de 20 millones de nativos había sido reducida a solo 1.6 millones. La viruela y otras enfermedades contagiosas eliminaron a más del 80% de la población nativa.

Algo similar había pasado antes en las islas del Caribe en donde la población aborigen desapareció totalmente. Y lo mismo pasó también en el Imperio Inca donde las viruelas llegaron antes que el conquistador Pizarro matando incluso al emperador Huayna Capac y a su sucesor. Incluso, pasó lo mismo con la numerosa población del Bajo Río Misisipi donde el conquistador Hernando de Soto sólo encontró los pueblos abandonados y devastados por la epidemia.

Hasta a los extraterrestres

Aunque no es historia sino ciencia ficción, estos días me he acordado de la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos (1897), hecha película recientemente por Steven Spielberg (2005), donde los invencibles extraterrestres son derrotados por las microscópicas bacterias terrestres que los infectaron.

Es increíble cómo estos entes microscópicos pueden derrumbar imperios y poner de cabeza al mundo.