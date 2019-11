Los partidos están partidos

Ya empezaron a circular encuestas sobre preferencias electorales rumbo a la elección a Gobernador en el 2021.

Una de varias indica que Alfonso Durazo (Morena) y Ernesto Gándara (aún en el PRI) encabezan las preferencias.

Durazo está bastante entretenido resolviendo la compleja situación de inseguridad que se vive en algunas regiones del País, dando explicaciones a diario y tratando de tumbarse el costo político que esto implica para su carrera y para la imagen del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sigue siendo el más firme aspirante de Morena a la gubernatura, yo no veo señales de que se le haya caído esa posibilidad... hasta este momento.

“El borrego” Gándara intensifica actividades, de aquellos pequeños y “casuales” encuentros a los que lo invitaban algunos grupos de ciudadanos, está pasando a eventos que parecen más formales y con una mayor audiencia, aunque no pierden todavía el formato casero.

Pero no son los únicos, aunque encabecen las encuestas.

Ana Gabriela Guevara está librando de forma satisfactoria la investigación que sobre su gestión hace la Secretaría de la Función Pública (SFP), están a punto de darse a conocer los resultados y todo indica que saldría limpia de ese tema.

Si quiere o no quiere, ya ella lo dirá, pero no la podemos borrar de la lista.

María Dolores del Río tiene en su bolso la candidatura de Movimiento Ciudadano y no tiene la menor intención de bajarse, ni aunque hubiese una alianza, que en todo caso no incluiría la candidatura a la gubernatura, suena raro pero eso es lo que dice.

Antonio Astiazarán cuenta con el apoyo de un buen número de panistas que lo ven competitivo y con buena trayectoria para ser su candidato, aunque a la fecha todavía se enfrenta a los topes que le estaría poniendo don Ernesto Munro, el dirigente estatal, de quien se quejan algunos panistas, porque a todo mundo tiene detenidos y al único que deja caminar es a su hijo, el alcalde de Puerto Peñasco, Kiko Munro. Eso me comentan.

Ricardo Bours mide, calcula escenarios probables, ya se los he comentado.

Ya me perdí, lo que iba yo a comentarles es que en general, todos los que anden buscando la nominación de un partido político están frente a las crisis internas que sus institutos viven.

En Morena se andan dando hasta con la cubeta, al más puro estilo del PRD en sus mejores tiempos, no están perfilando figuras en sus municipios que le abonen a su candidato a Gobernador, quien quiera que vaya a ser.

En el PAN, pues ya lo comenté líneas arriba, esa división por las preferencias de don Neto hacia su hijo.

En el PRI, Ernesto de Lucas empezó a caminar solo, con una línea discursiva que le permite una diferenciación y una distancia (de no rompimiento) con Palacio de Gobierno y con su dirigente nacional.

Ahí los grupos están rudos, tienen el poder y algunos creen que pueden ganar con quien sea... se equivocan, pero allá ellos.

Por eso les digo, “el borrego” está en el PRI... pero no hay garantías de que siga ahí.

Movimiento Ciudadano no tiene problemas internos, pero no tiene en Sonora aún la estructura suficiente.

En resumen, lo que los aspirantes a la gubernatura necesitan es una base social, ciudadana, ajena a los desacreditados partidos políticos en los que militan actualmente.

Porque en un descuido, las siglas lejos de ayudarles, les estorban.