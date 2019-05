Los Yankees evaluados en $4,600 millones

Coral Gables, Florida.

(VIP WIRE).

¿Qué le dijo la letra E a la letra F? ¡Ay, chica! Pero te falta un buen pedazo.

-o-o-o-o-

La pregunta de la semana: En la Liga Mexicana, en 1951, concedieron la base por bolas intencional con tres corredores en las bases al cubano René González (Tuneros), en juego frente a los Azules. Eso se ha visto seis veces en Grandes Ligas. ¿Recuerdas quiénes han sido estos bateadores?

La respuesta: Abner Dalrymple, Nap Lajoie, Del Bissonette, Bill Nicholson, Barry Bonds, Josh Hamilton.

Negociote.- Los Yankees tienen un valor de 4 mil 600 millones de dólares, sin Yankee Stadium, según la última revista Forbes. George Steinbrenner se los compró a la CBS-TV, por 10 millones en 1973… ¡¡Algo es algo!!

Los 100 años del Detroit Stars.- El beisbol está de fiesta en Detroit, y los festejos se prolongarán durante todo el año, ya que celebran el primer centenario del Detroit Stars, equipo de las Ligas Negras creado en 1919. La Society for American Baseball Research (SABR), ha organizado una serie de conferencias acerca de la historia del beisbol de los negros, animado todo eso con un festival de pizzas. No dijeron si habrá cerveza, pero habrá.

-O-O-O-O-

¿Qué le dijo la letra O a la letra D? ¡Ay, chica! Pero te dejaron bien chata por la cara

izquierda.

-o-o-o-o-o-o-

Johnny Bench colombiano.- Uno de mis amigos scouts me dijo ayer: “Si ese muchacho se desarrolla como lo anuncian sus facultades, vamos a tener un nuevo Johnny Bench en Grandes Ligas”. El muchacho se llama Ronaldo Hernández, nativo de Arjona, Colombia, de 21 años, seis pies una pulgada, 185 libras, y pertenece a los Diamondbacks. El año pasado disparó 21 jonrones en Clase A, y batea en sus cinco temporadas para .301. En 2016 llegó .340. A la defensiva, dice el scout amigo que día tras día se ve su progreso… Como quien dice, ¡¡Amanecerá y veremos!!

Lo de Urías es una lástima.- El lanzador zurdo mexicano Julio Urías, de 22 años, fue rehabilitado anteayer martes, tras una semana de suspensión por su equipo, los Dodgers, pero las autoridades policiales continúan investigando el caso. Urías es acusado de violencia doméstica. Es decir, agredió a su mujer. Lo más lamentable en este caso no es la sanción que quizá le apliquen al joven, sino que él mismo ha destrozado la imagen tan bonita que se tenía de él. Hace unas semanas nadie en el mundo del beisbol podía imaginar, siquiera, que Julio Urías sería capaz de entrarle a golpes a su compañera… “A la mujer, ni con el pétalo de la flor más suave de este mundo!

-o-o-o-o-

¿Qué le dijo I a la letra T?

¡Ay, chica! préstame ese

paraguas.



Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.