Los Mets, víctimas de travesuras del beisbol

** El beisbol tan sorpresivo como siempre. Los Mets anotaron cinco carreras en la primera entrada del noveno inning el martes, en Washington, para ventaja de seis carreras. Parecía suficiente, porque sólo debían hacer tres outs para la victoria, muy necesaria en la lucha que libran por meterse de wild card. El abridor, Jacob deGrom, había lanzado siete excelentes innings y el relevista Seth Lugo tiró perfecto el octavo. Todo cambió en el noveno, cuando tres del bullpen se combinaron para permitir siete carreras, culminadas con cuadrangular de tres por Kurt Suzuki, sobre lanzamiento del cerrador Edwing Díaz. Quedaron los Mets en el terreno…

** El espectáculo estelar en este fin de año, y quizá hasta 2020, va ser la búsqueda del nuevo contrato para Mookie Betts, quien puede ir a arbitraje a comienzos de 2020 y hacerse agente libre después de la campaña de 2021. Sus agentes, VC Sport Group, dicen que merece más dinero que el dueño del mayor contrato del momento, Mike Trout, quien recibe de los Angelinos, ¡más que nadie en la historia por temporada!, 35 millones 680 mil 555 dólares, o sea, 428 millones 166 mil 667 dólares por 12 años, 2019-2030. Betts cobra 20 millones por la campaña de este año con Medias Rojas.

** José Peraza, oufielder nativo de Barinas, fue subido los Rojos desde Louisville (AAA), al mismo tiempo mandaron a la lista de los lesionados a Kyle Farmer, infielder-cátcher…

** HISTORIA: El primer número de uniforme retirado fue el 4 de los Yankees, por Lou Gehrig en 1939. El último equipo en retirar su primer número, los Marineros, el 24 de Ken Griffey hijo, en 2011…

** Los Yankees han retirado 23 números, más dos que no se asignan, aun cuando no han sido llevados a la ceremonia del retiro: 1) Billy Martin, 2), Derek Jeter, 3) Babe Ruth, 4) Lou Gehrig, 5) Joe DiMagio, 6) Joe Torre, 7) Mickey Mantle, 8) Bill Dickey y Yogi Berra, 9) Roger Maris, 10) Phil Rizzuto, 15) Thurman Munson, 16) Whitey Ford, 20) Jorge Posada, 23) Don Mattingly, 32) Elston Howard, 37) Casey Stangel, 42) Jackie Robinson y Mariano Rivera, 44) Reggie Jackson, 46) Andy Pettite, 49) Ron Guidry, 51) Bernie Williams… Los que no se usan, 13) Alex Rodríguez, 21) Paul O’Neill.

