Lo importante es decidir

Derek Sivers ha sido músico profesional, artista de circo, y es actualmente empresario, conferencista, y escritor.

En una ocasión le preguntaron cómo se hizo rico, y su respuesta fue la siguiente: “De joven trabajé en NuevaYork. Ganaba 20 mil dólares al año, poco más del salario mínimo, y los fines de semana hacía shows de magia para niños; rentaba un departamento con otros dos amigos. “Mi comida era tres veces al día un sándwich de mantequilla de cacahuate, y a veces en la noche cenaba huevos. No iba a comer fuera ni tampoco tomaba taxis. En resumen, ganaba dos mil dólares mensuales y gastaba mil 200 cada mes. Me quedaban 800 dólares. “Cuando mi ahorro alcanzó 12 mil dólares, en ese momento me di cuenta que podía renunciar a mi trabajo y dedicarme 100% a ser músico profesional, y con mi trabajo de fin de semana sacar para mantenerme por sino me funcionaba la música. Desde entonces no he vuelto a trabajar. Tenía 22 años”. Derek afirma que la clave esta en la diferencia entre lo que tienes y lo que gastas. Si tienes más de lo que gastas, ya eres rico.

TOMAR LA DECISIÓN

Platicado se oye muy fácil, pero tomar la decisión de ahorrar durante casi dos años, compartir departamento, y comer lo mismo tres veces al día no creo que haya sido sencillo.

Tomás Navarro, sicólogo y escritor español, reconoce que una fortaleza emocional es la capacidad de tomar decisiones (ahorrar), ya que si no las toma uno, otro las tomará por ti y no precisamente será lo mejor.

Pero claro, para tomar decisiones hay que tener prioridades (dedicarme a la música), y con base en las mismas nos plantearemos objetivos (trabajar los fines de semana como mago de niños). Junto con la toma de decisiones, Navarro adiciona la necesidad e importancia de la autoestima, la cual debe ser sólida.

Y esta autoestima es la que te anima, por ejemplo, a pedir un ascenso o no sentirte mal porque no tienes para salir el fin de semana, consciente de lo que traes en la mira con este sacrificio.

Tomar decisiones no siempre es fácil y mantenerte en ellas también puede ser así. Pero las consecuencias de la persistencia son estupendas, como lo vemos en el caso de Sivers. Creo que vale la pena hacerlo. ¡Feliz domingo!