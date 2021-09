Llega ‘Santoclós’ al yaqui

Hoy el Presidente de la República estará en territorio yaqui y ahí firmará la acta constitutiva del Distrito de Riego 018.

Así la autoridad federal hará valer un histórico decreto al formalizar la transferencia a la tribu del famoso distrito con el fin de que sean ellos mismos los que lo administren, lo usen y lo disfruten colectivamente. Vamos a ver si los dejan los influyentes terratenientes de la zona.

En la misma “visita de doctor” de López Obrador, los de la etnia recibirán de regreso 2 mil 943 hectárea de agostadero (sin derechos de agua).

El gobernador Alfonso Durazo asegura que esta repartición de casi 3 mil hectáreas no afecta a particulares porque son tierras nacionales y estatales.

Y para cerrar la visita relámpago “con broche de oro”, el mandatario le hará una solicitud de perdón al pueblo yaqui.

Así que este martes 28 de septiembre se les adelanta la llegada de Santoclós a los de la tribu, pues tendrán distrito de riego, tierras y el perdón presidencial por las ofensas del pasado que hace más de un siglo les infringió el Gobierno federal.

Con esta fiesta anticipada, Adelfo Regino, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se gana una estrellita en la frente; esperemos sea duradera.

A LA CAZA DE “AVIADORES”

Con la novedad de que la Contraloría del Estado que comanda Guillermo Noriega está trabajando horas extras para encontrar en las oficinas de la administración estatal a poco más de 5 mil 200 empleados estatales que nomás no los ve por ningún lado.

Resulta que estos colaboradores que cobran puntualmente su quincena, no han entregado su respectiva declaración patrimonial y de ahí que se dude si están realmente cumpliendo con su encomienda de estar ocho horas diarias en sus respectivos quehaceres.

Los “aviadores” en cuestión tienen hasta pasado mañana para demostrar que no son miembros de la “fuerza aérea estatal”.

Por cierto, el Gobierno del Estado no haya la puerta con lo raquítico de las finanzas del Estado por lo que Durazo dice que “en las dos semanas que tengo en el Gobierno, me he dedicado a administrar el caos”.

Urgen por tanto los ahorros y estos podrían llegar luego de una buena rasurada a la nómina estatal compuesta por nada más y nada menos que de 69 mil empleados; los “aviadores” están en la mira.

“TOÑO”: NO AL DESPRESTIGIO

El alcalde de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán, dice que él no viene a desprestigiar a nadie (como por ejemplo a su antecesora), “eso no lo haré para prestigiarme yo”.

El enfoque del nuevo presidente municipal son los avances reales a favor de la ciudadanía.

“Así que mi Gobierno caminará siempre con los resultados por delante”, señala enfático el edil en su rueda de prensa de los lunes.

Hoy por hoy el Municipio más importante del Estado opera con unas “finanzas caóticas”. Se gasta más de lo que se ingresa, apunta el “Toño” al grado de que mensualmente se arrastra un déficit de varios millones de pesos.

“Trabajamos ahora un plan emergente de fortalecimiento financiero sin afectar las tres prioridades que tenemos: Infraestructura, seguridad y agua.

“Vamos por un aparato gubernamental que cueste menos; por ello lo reduciremos en el corto plazo”, anuncia el ex alcalde de Guaymas en el trienio 2006-2009.

Astiazarán ha iniciado su gestión enfocado en restablecer las calles de la capital sonorense y también en limpiar de toneladas de basura a la ciudad.

Mientras tanto, proyecta pavimentar con concreto hidráulico las principales avenidas y darle mantenimiento a las calles que ya están pavimentadas con cemento.

“Se tienen acercamientos con las dos cementeras que operan en Hermosillo (Cemex y Apasco) para el plan de pavimentar con cemento un buen porcentaje de las calles.

“También trabajamos con ambas empresas el tema de los residuos sólidos y el del tratamiento de aguas residuales; en un principio esa agua tratada (agua morada) puede venderse a las empresas del parque industrial”, anticipa el edil.

Apunta que a diferencia de antes, los costos de pavimentar con concreto hidráulico en lugar de con asfalto es cuando mucho del 25%; las obras encementadas duran más tiempo y sus costos de mantenimiento se minimizan.

En los proyectos de infraestructura del nuevo alcalde está también la ampliación de la carretera a Bahía de Kino, de dos a cuatro carriles dado que el flujo vehicular diario es excesivo, de 10 mil automóviles, cuando deberían circular por esa rúa cuando mucho 5 mil. El “Toño” se aplica y ahí la lleva; le imprime velocidad a sus primeros 100 días.

