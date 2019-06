Las pelotas voladoras en México, igual que en MLB

Coral Gables, Florida.

La pregunta de la semana: ¿Cuántos lanzadores utilizaron Bravos y Dodgers el primero de mayo de 1920, cuando jugaron la jornada más larga en innings en la historia, 26?

La respuesta: Los Dodgers, conocidos entonces como los Robins de Brooklyn, anotaron una vez en el quinto inning y los Bravos, que eran de Boston, empataron en el sexto. Más nadie anotó. Cuando iban a abrir el inning 27, se reunieron los umpires y decidieron declarar terminado el juego, porque ya la bola no se veía. Habían jugado durante 7:48 horas y solamente lanzaron León Cadore, por los Robins, y Joe Oeschger, por los Bravos, 1-1.

Pelotas Voladoras.- En México viven la misma situación de las Grandes Ligas, porque la pelota marca “Franklin” es más salidora que lo normal. Los equipos anotan 10 y más carreras por juego muy a menudo, y el presidente de la Liga, Javier (El gentil) Salinas, no sabe si eso es bueno o no para el espectáculo. El problema es que en México y en USA, tradicionalmente ha habido ejecutivos seguros de que deben darse todas las ventajas a los bateadores contra los lanzadores.

El Récord de Tres.- Tres de los seis a ser elevados al Hall de la Fama de Cooperstown el mes que viene fueron seleccionados en primeras vueltas del draft, y eso es un récord. Harold Baines recibió tales honores en 1977, vía Medias Blancas; Mike Mussina por los Orioles, en 1990; y Roy Halladay, Blue Jays, en 1995. Los otros de la Clase Cooperstown 2019: Lee Smith fue reclamado por los Cachorros en la segunda vuelta de 1975. A Mariano Rivera lo firmaron los Yankees en 1990, y los Marineros a Édgar Martínez 1982, como agentes libres, según es costumbre para con los latinoamericanos… ¡Felicidades, admirado sexteto!

El Peor Umpire.- Lo del cubano Ángel Hernández es milagroso, porque nunca había permanecido tanto tiempo en Grandes Ligas un umpire tan deficiente. Hernández es malo desde 1993, cuando apareció por primera vez en este máximo nivel. Desde entonces se ha visto involucrado en 54 incidentes, el último, en el juego Yankees-Blue Jays. Lanzando Masahiro Tanaka, no cantó ¡cuatro strikes por el centro del home! lo que armó la tremolina, como es natural. Las quejas contra Hernández son una montaña en las oficinas del comisionado, Rob Manfred, pero tal parece que nadie hace caso, mientras sufre el beisbol… Ángel: Sentencia tu mejor jugada, retirándote de una profesión que te queda muy grade.

