Las mentiras de cada año

¿Cómo te imaginas el primer informe de (Alfonso) Durazo?, me cuestionó un amigo ocioso la semana pasada. Podría ser algo así, aunque uno nunca sabe con los políticos modernos: “En seguridad vamos de maravilla, hemos instalado y arreglado (con mantel, floreros y todo así bien bonito) unas 426 mesas. Ya cambiamos el nombre a 72 términos que dañaban mucho a la sociedad, como eso de decirle criminales a los criminales o asesinos a los asesinos, ahora son conocidos como ‘generadores de violencia’ (ovación cerrada del público imparcial en las tribunas). En San Carlos, allí en el bulevar Innombrable, pusimos arcos de seguridad para evitar que pase gente con armas. Si entran, ya no es problema nuestro. En Cajeme llevamos 31 colonias seguras por decreto. Siguen ejecutando gente en el rumbo porque los “generadores” apenas se andan enterando de las nuevas medidas. Ya tenemos los libros prometidos, que repartiremos por todo el Estado y, de esa manera, nadie querrá cometer un delito en su vida (otro aplauso mayor que la anterior). En infraestructura, hemos prometido meter como unos 558 mil millones de pesos por todo el Estado. Nomás falta saber de dónde los sacaremos. La salud es primordial en esta tierra de oportunidades y un día de estos los vamos a sorprender con la re-re-re-reinauguración del hospital de especialidades (hurra, bravo). Pronto, muy pronto, en Nogales se van a cambiar las vías del ferrocarril (sí se puede, sí se puede), nomás falta que los gringos pongan su lanita y en la siguiente visita del señor Presidente lo vamos a comprometer, con los yaquis (ya ven que son los favoritos de cada visita) por testigos. A propósito de los yaquis, se nota el avance, antes recolectaban muy poquito en la carretera, ahora hasta para artefactos ruidosos que pueden generar violencia (pistolas) les alcanza y podrán aumentar los cobros a los que pasen por su territorio. ¡La 4T comprometida con la justicia social! Y, para terminar, en esta gráfica les muestro los avances en… -Hey, ssht, tú, la gráfica. La que te dije hace rato. No, esa no, la otra donde hablamos de que BáLas mentiras de cada año cum va a quedar más chido que Scottsdale. No, tampoco esa. Ah, qué muchachitos estos, siempre es la misma. Mmmmh-. Bueno, luego les mando la gráfica por Whatsapp”. Y cerrará con la declaración de que Sonora es un Estado libre de maldad, en las pantallas se verán frases como #VamosConTodo #TierraDeOportunidades #LoQueCaigaEsBueno #ArribaYAdelante #LaSoluciónSomosTodos #LaEsperanzaDeMéxico #VamosPorMásProgreso. Y así, todos muuuy felices. ¿Errores? Nah, todo ha sido perfecto.

PRIISMO LAMENTABLE

Qué difícil entender lo que sucede al interior del PRI nacional. Está claro que con los desbarres de “Alito” Moreno, el “líder” nacional, sale ganando el PAN, lo que queda del PRD y, en un descuido hasta Nana-nana (MC). Quitarse el lastre tricolor debe ser mejor de frente al proceso del 2024. Irán con libertad, dejando claro que, diría Timbiriche, Morena y el PRI son unomismo. Lo sorprendentemente lamentable es el silencio de los priistas de siempre. Los liderazgos congruentes, como el Pato de Lucas y Natalia Rivera, leyeron el panorama y decidieron hacerse a un lado. Otros se quedaron y podríamos pensar que intentarían cambiar las cosas desde el interior, pero nomás no se ve. ¿Dónde están esos personajes como Ernesto Gándara, Bulmaro Pacheco, Manlio Fabio Beltrones? Increíble que se dejen arrasar por alguien que está destruyendo lo muy poco que le quedaba al partido. La “cosa nostra” era nefasta, pero tenían oficio, había muchas ratas pero sabían gobernar. Hoy parece que no queda nada. No existe la dignidad y están permitiendo que un dirigente nacional haga lo que le pegue la gana y empezó desde hace cuatro años, no es algo nuevo. Reconstruir al PRI no era una tarea fácil después de los excesos desde Díaz Ordaz hasta Salinas. Los escándalos de corrupción con Peña Nieto fueron otro duro golpe. Pero lo que pasa actualmente es de nivel enorme. Un solo dueño, los “liderazgos” que quedaban están completamente acotados, callados, aceptando lo que este señor ordene. Si esos personajes con oficio actuaran podrían rescatar algo, pero parece que los compromisos no los dejan avanzar, que están todos agarrados de la cola del otro. Por eso es que el PAN sale ganando, porque el entreguismo de los diputados tricolores a la 4T es la tormenta perfecta para irse por la libre y buscar alianzas sin lastre.

Periodista sonorense, con 40 años de experiencia. Nieman Fellow ‘99, por la Universidad Harvard.Ganador del premio SIP opinión en 2008. Correo martineholguin@ gmail.com