Laguna Peje Perrito

Un día después de Navidad nos citamos para salir a remar en una laguna cercana, para disfrutar del amanecer y observar su fauna, sobre todo aviar. Después del café nos trepamos a la camioneta y nos dirigimos al lago Peje Perrito, cerca ya del Pacífico. Ahí nos dieron a cada uno un kayak y nos lanzaron al agua.

Éramos seis: Mis dos hijas, mi esposa y yo, el guía y un asistente. Nada más habíamos remado un poco cuando vi un tronco que se deslizaba más bien rápido por la superficie. “Miren, dijo el guía, ahí va un cocodrilo”. A mí siempre me han fascinado los reptiles así que me dirigí hacia él, a prudente distancia habría que aclarar. Mi familia no estuvo de acuerdo con mi precaución y comenzaron a regañarme: Prácticamente me querían al otro lado del cuerpo de agua. Desistí de la observación no sin antes calcular que el animal medía dos y medio metros o quizá tres.

Surcamos todo el perímetro y pudimos ver varios tipos de garzas, algunos ibis y vimos pasar, al vuelo, una pareja de flamencos rosados. Por ahí andaban varios gavilanes, unos grises y otros rojos; nos faltó el blanco, que funge como totem protector del Luna Lodge.

De pronto el guía captó movimiento en la arboleda circundante: Se distinguían varios congos, o monos aulladores, algunos monos araña y una banda de capuchinos de cabeza blanca. El kayak nos permitía acercarnos bastante a la orilla y por un rato nos entretuvimos viendo sus saltos y competencias por la fruta. En esas estábamos cuando percibí, detrás de nosotros, otro cocodrilo que surcaba la superficie. Muy espichadito me di vuelta y remé hasta estar a unos 10 metros del animal. Parecía más grande que el primero y en un momento abrió las fauces como para tomar aire mientras nadaba. No llevaba cámara pues tuve miedo de tirarla al agua... ¡Cómo me arrepentí!

A su debido tiempo nos dirigimos a la orilla para volver a nuestro refugio selvático. Caminamos por la playa rumbo al carro y aproveché para meterme hasta las rodillas en ese Pacífico encrespado y un poco amenazante. Allá, en medio de la selva, nos esperaba un desayuno sano y ya urgente.

Pasamos once días en Costa Rica. Lo mejor sin duda fue la Península Osa y la Reserva del Corcovado, pero el país nos pareció muy interesante y también sugerente: Es una excepción en Latinoamérica, pues no sólo tiene la característica brillante de no tener ejército, es pacifista pues, sino que parece muy bien administrado. La gente es amable y risueña en todos lados. Su tasa de pobreza es de apenas el 16.5% contra más del 60% de México. Es el único país latinoamericano que tiene democracia plena, y está considerado entre los 20 mejores del mundo.

Tiene apenas 51,000 kms2, contra los casi 180,000 de Sonora: cabría tres y media veces en nuestro territorio, y aun así la cuarta parte de su superficie es área natural protegida. Al respetar sus selvas, y sus playas, logran un recurso turístico importantísimo: Hay muchos que pagan por tener la experiencia de la jungla y sus flora y fauna fascinantes. El turismo es la principal actividad del país, junto con la agricultura de banano, azúcar, cacao y café; además tienen una industria moderna de alta tecnología y desarrollo de software. Así cuidan el medio ambiente y generan empleos remunerativos para su gente, que, dicen, es la más feliz del mundo.

En México tenemos más selva, desiertos, montaña y costas que ellos; pero las aprovechamos de maneras poco inteligentes: Hemos destruido playas maravillosas colocando hoteles inmensos, feos y aniquiladores del encanto y sabor locales. Nuestras selvas son taladas para poner potreros poco aptos para las reses, y la minería esta destruyendo sitios emblemáticos como la cuenca del Río Sonora. Hay que voltear los ojos y aprender de Costa Rica.