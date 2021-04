La vacunación por fin en Hermosillo

Luego de una ansiosa espera, llegó el turno a Hermosillo. A partir del martes 6 de abril la población de 60 años y más podrá tener, por fin, acceso al biológico que nos protegerá del terrible Covid. Oímos en las distintas estaciones de radio y televisión la explicación de funcionarios federales responsables del Programa Nacional de Vacunación esforzándose por dejar claro el procedimiento de inoculación: La idea fundamental es que toda persona que así lo quiera, reciba la vacuna; lo demás queda en manos de la organización y la logística del complejo operativo.

Me toca ser uno de los beneficiados y si todo sale bien el viernes 9 de abril por la mañana estaré vacunado. Me emociona vacunarme pues sé que esa protección permitirá soltarse un poco, relajarnos un tanto luego de más de un año cuidando de no exponernos a un posible contagio. Seguramente todos los que se hallan en esa misma situación estarán emocionados de que por fin veremos una luz al final del largo y nocivo túnel que ha representado la pandemia. Desde marzo del año pasado estamos confinados y en todo ese tiempo ha habido pérdidas, además de muchas vidas, en materia económica y educativa. Si bien el proceso educativo no se suspendió, fue objeto de un cambio brusco: La educación a distancia ha sido ciertamente efectiva para limitar la propagación del virus, pero en contraparte ha afectado la calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje. Así que el inicio de la vacunación en la capital de Sonora genera una expectativa favorable de que pronto mentores y escolapios regresarán a las aulas.

No es aún momento para hacer corte de caja y dimensionar el balance, sobre todo la partida de seres humanos ocasionadas por el maldito virus. No lo es en principio porque la pandemia no ha sido superada a cabalidad y los epidemiólogos sugieren que sus consecuencias podrán observarse hasta el 2022. Por lo mismo recomiendan que no bajemos la guardia y nos acostumbremos a vivir con ese problema.

Lo cierto es que el desarrollo de la vacuna por los distintos laboratorios puede considerarse desde ahora una auténtica hazaña científica. La historia no registra resultados tan rápidos como los obtenidos en este caso, aunque también se advierte la desigualdad en la distribución del biológico: Hasta finales de febrero se habían aplicado en el mundo alrededor de 300 millones de vacunas, de las cuales el 90% se concentraba en sólo 10 países. Son las naciones más ricas las que, con buenas o malas razones, las han acaparado. La propia OMS ha denunciado esta perversidad y ha convocado a que la vacuna se distribuya equitativamente.

La pandemia también ha puesto en blanco y negro los problemas del planeta y cómo los gestionan los países. Habría que reconocer que nadie estaba preparado para una pandemia como la iniciada por el Covid-19,pero algunas naciones han sufrido más que otras. En México, la crisis sanitaria puso al descubierto la fragilidad del sistema de salud y el altísimo nivel de las comorbilidades que ha acentuado la letalidad. Este abandono de la salud pública ha exhibido la negligencia e irresponsabilidad de administraciones pasadas que no tuvieron ningún pudor de inaugurar hospitales a medio construir o de engañar a pacientes con medicamentos adulterados e inexistentes.

Historias tristes estas, que permiten dar cuenta de la dolorosa realidad que viven los sanitarios y las personas enfermas; una dejadez lamentable que no debería opacarla emoción de saber que pronto recibiremos la vacuna. De esta experiencia platicaremos en la próxima colaboración.

Primer mes de campaña

En unos días más se cumplirá el primer mes de campaña oficial. Los candidatos se han placeado a lo largo y ancho del territorio sonorense. Han hecho sus propuestas, algunas muy serias y otras, por decirlo rápido, que caen en el mundo de la vacilada. Al margen de estos afanes, los datos duros que arrojan las encuestas permiten deducir que, lejos de cerrarse, la contienda se está abriendo más y más a favor de uno de los candidatos: El de Bavispe.

Álvaro Bracamonte Sierra. Doctor en Economía. Profesor-Investigador de El Colegio de Sonora.