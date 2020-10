Al fin y al cabo la SCJN tenía que contestar algo. Creo que la Corte no lo hizo tan mal. Podía haber contestado, sin temor a equivocarse, que la petición del Presidente, tal como iba, no merecía analizarse en términos constitucionales por la sola razón de que la aplicación de la ley no requiere consultarse.

Pero en mi opinión la Corte prefirió equivocarse un poquito para minutos después ponerla moneda en pie para verle sus dos caras y mientras que unos vieran que la Corte le corrigió la plana al Presidente otros vieran que el Presidente conseguía su deseo. La Corte prefirió -en mi opinión, por tercera vez- no dejar totalmente satisfecho a nadie pero sí dejar un poquito satisfechos a todos. Palomeó la consulta, pero reprobó la pregunta.

El asunto es que la segunda pregunta modifica notablemente las cosas pues no menciona a los ex presidentes, que eran el blanco de tiro fundamental del Presidente. Como lógico resultado de omitir a los ex presidentes en la segunda pregunta también desaparece otra de las solicitudes del Presidente, la relativa a que los presuntos delitos a investigar hubiesen sido cometidos tanto antes como durante o después de los respectivos sexenios presidenciales de los cinco señalados.

La nueva pregunta tampoco menciona la palabra “sanciones”, pero lo más complejo del tema es que coloca en el banquillo a los “actores políticos” de años pasados, lo que puede implicar, y sin hacer diferencia de federales o estatales, a los secretarios de Estado, al resto de los gabinetes ampliados, a los senadores y diputados federales y locales y a todo aquel que le quede el saco de “actor político”, lo cual diluye muchísimo el espectro de los posibles delincuentes, y tanto, que no cabrían en la mira del fusil dando oportunidad a un nutrido bufet de chivos expiatorios como nunca antes.

Para un ejercicio de comparación más directo y tras las observaciones exhibidas anoto aquí los textos de las dos preguntas.

La del Presidente: "¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?"

Y ahora la pregunta ofrecida por la Corte como constitucional: "¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?".

La Corte elimina la posibilidad de inducir alguna sospecha de culpabilidad personal en una consulta pública protegiendo así los derechos de los mencionados: Este precedente de la SCJN pudiera incluso llegar a serle útil después del sexenio al actual Presidente u otros “actores políticos” de su Gobierno salvándoles de una inmerecida presunción pública ya fuera por motivos de justicia o ánimos de venganza.

Acta de nacimiento

Escuché ayer en un noticiero de radio que en Sonora se podrán “rectificar” las actas de nacimiento según el género de la persona en casos transgénero.

Si por “acta” entendemos la manifestación documentada de un hecho tal y como ocurrió y, el recién nacido nació vivo, tal día, tal hora, en tal lugar y de tal sexo, y esto fue correctamente asentado, pues nada hay que rectificar: Simplemente así ocurrió.

Seguramente se refería a modificar o actualizar datos según el deseo del solicitante, pero esto no va en un acta de nacimiento, en todo caso en una declaración adjunta. Uno nació como nació.

